Prensler de kaybeder: Cebinden 40 milyon lira çıkacak

İngiltere İçişleri Bakanlığı ile yaşadığı hukuki mücadeleyi kaybeden Harry, İngiliz vergi mükelleflerine büyük bir tazminat ödemek zorunda kaldı.

Mahkeme masrafları da dahil olmak üzere, Prens Harry’nin yaklaşık 1 milyon sterlin (40 milyon TL) tutarında bir ödeme yapması bekleniyor.

Mahkeme, Sussex Dükü’nün davayı büyük oranda kaybettiğini belirterek, ödeme miktarını azaltma talebini geri çevirdi.

Prens Harry’nin itirazı da reddedildi, ancak daha yüksek bir mahkemeye başvurma hakkı bulunuyor.

Tazminat kararı ve itirazın reddedilmesi, Prens Harry için ciddi bir mali yük olarak değerlendiriliyor.

Prens, Ocak 2020’de kraliyet görevlerinden ayrılmasının ardından kendisi ve ailesi için yeterli koruma sağlanmadığı gerekçesiyle İçişleri Bakanlığı’na dava açmıştı.

Bu durumu, annesi Prenses Diana’nın yaşadığı tehlikelerle karşılaştırmıştı. İçişleri Bakanlığı’nın dava sürecinde yarım milyon sterlinden fazla harcama yaptığı bilinirken, Harry’nin avukatları, Prens’in bu masrafların yarısını karşılaması gerektiğini iddia etti.

Yargıç, Bakanlığın bazı hukuki prosedürleri ihlal ettiğini kabul etse de, bu durumun Harry’nin davayı kaybetmesini değiştirmediğini belirtti ve Prens’in yasal masrafların %90’ını ödemesine hükmetti.

İngiliz medyası bu rakamın 1 milyon sterlin civarında olduğunu bildirdi. Mahkeme, Harry’nin temyiz başvurusunu da, davanın esasını değiştirmeyeceği gerekçesiyle reddetti.