Prezervatiflerin içine saklamış! Narkotik polisi çantasında fark etti

Samsun’un İlkadım ilçesinde durdurulan otobüste yapılan aramada, yolculardan Aslan Atila Başkan'ın çantasında prezervatiflerin içinde 204,70 gram metamfetamin ve 7,70 gram skunk ele geçirildi.

KAYNAK: DHA
Prezervatiflerin içine saklamış! Narkotik polisi çantasında fark etti

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında, İstanbul’dan Samsun’a uyuşturucu madde getireceği bilgisini aldı. Alınan istihbarat üzerine dün akşam Derecik Mahallesi’ndeki uygulama noktasında durdurulan otobüste yapılan aramada, yolculardan Aslan Atila Başkan'ın çantasında, prezervatiflerin içinde 204,70 gram metamfetamin ve 7,70 gram skunk ele geçirildi.

Gözaltına alınan Başkan, bugün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlik tarafından tutuklandı.

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