Prigojin'in ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı

Rus Wagner Grubu lideri Prigojin'in ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı. Son sözleri 'hayatımda her şey yolunda' oldu.

KAYNAK: İHA
Prigojin'in ölmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı

Rus paralı asker grubu Wagner’in Lideri Evgeny Prigojin’in ölmeden önce kaydettiği bir görüntü grubun sosyal medya hesabından paylaşılırken, “Beni yok etmeyi düşünen insanlar için söylüyorum, hayatımda her şey yolunda” diyen Prigojin’in sözleri dikkat çekti.

Rusya’nın başkenti Moskova yakınlarında 23 Ağustos’ta düşen uçakta hayatını kaybeden Rus paralı asker grubu Wagner’in Lideri Evgeny Prigojin’e ait yeni görüntüler bugün grubun sosyal medya hesabından paylaşıldı.

Görüntüde hareket halindeki bir aracın içinde görülen Prigojin, “Yaşayıp yaşamadığımı ve nasıl olduğumu merak edenler için şu anda 2023 yılının Ağustos ayında, hafta sonundayız ve ben Afrika’dayım” ifadelerini kullandı. “Beni yok etmeyi düşünen ve ne kadar kazandığımı tartışan insanlar için söylüyorum, hayatımda her şey yolunda” diyen Prigojin konuşmasını sonlandırırken kameraya el salladı.

Paylaşılan görüntülerde yaşam tehlikesinin farkında olduğu anlaşılan Prigojin’in gün olarak “hafta sonu”nu söylemesi dikkate alındığında 23 Ağustos Çarşamba günü uçak kazasında ölen Wagner liderinin videosunun yalnızca 3-4 gün önce çekilmiş olabileceği tahmin ediliyor.

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