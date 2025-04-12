Priz bomba gibi patladı! 4 kişi etkilendi

Düzenleme: Kaynak: DHA
Priz bomba gibi patladı! 4 kişi etkilendi

Aksaray'da üçlü prizden dolayı yangın çıktı. Meydana gelen yangında, 1'i çocuk, 3 kişi dumandan etkilendi.

Taşpazar Mahallesi 843'üncü Sokak'taki 6 katlı binanın 6'ncı katında saat 06.30 sıralarında oturma odasında kullanılan üçlü priz henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Uykudan uyanıp, evindeki dumanı fark eden Hüseyin Çevik (39), kızı Elif Nehir Çevik (7) ile Sümeyye Velioğulları'nı (33) alevler arasından dışarı çıkardı. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyeciler, alevlere müdahale edip, kısa sürede yangını söndürdü. Kulağından yaralanan ve dumandan etkilenen Hüseyin Çevik, "Biz uyurken üçlü prizden yangın çıkmış, yoğun duman soludum" dedi.

Hüseyin Çevik, Elif Nehir Çevik ve Sümeyye Velioğulları ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Evin bir odası kullanılamaz hale gelirken, polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

Priz bomba gibi patladı! 4 kişi etkilendi

Priz bomba gibi patladı! 4 kişi etkilendi

Priz bomba gibi patladı! 4 kişi etkilendi

Priz bomba gibi patladı! 4 kişi etkilendi

Priz bomba gibi patladı! 4 kişi etkilendi

Priz bomba gibi patladı! 4 kişi etkilendi

Son Haberler
Eşi benzeri görülmemiş olay! Çocuklarının tabletlerine el koydu, hırsızlıkla suçlandı
Eşi benzeri görülmemiş olay! Çocuklarının tabletlerine el koydu, hırsızlıkla suçlandı
Kilis’te 4 firari yakalandı
Kilis’te 4 firari yakalandı
Ardahan’da karlı yolda facia: Sürücü öldü, 2 kişi yaralandı
Ardahan’da karlı yolda facia: Sürücü öldü, 2 kişi yaralandı
Kavga ihbarına giden polislere şoke eden karşılama
Kavga ihbarına giden polislere şoke eden karşılama
İzmir’de otomobil direğe çarptı: İki kuzen hayatını kaybetti
İzmir’de otomobil direğe çarptı: İki kuzen hayatını kaybetti