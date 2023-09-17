Prof. Dr. Ahmet Ercan 6 ilde olabilecek en büyük depremleri açıkladı

Editör: Sami Gürel

Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan sosyal medya hesabından Kahramanmaraş, Karabük, Karaman, Kars, Kastamonu ve Kayseri'de görülebilecek en büyük depremlerin şiddetlerini açıkladı.

Ercan, 6 il için olası deprem tahminlerini şu ifadelerle aktardı;

"Şu illerde gelecekte görebilecek en büyük deprem; K.Maraş; M7,7, Karabük; <M5,0, Karaman M6,4, Kars M7,0, Kastamonu M7,2, Kayseri M6,7. K.Maraş'ın depremi oldu. Uzun süre bir daha olmayacak. Kastamonu'nun KAK boyunca Tosya depremli, il başkenti güvenli."