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Kahramanmaraş depremi 130 atom bombası gücünde. Böyle deprem görülmedi. Prof. Ahmet Ercan açıkladı

Deprem Bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, Kahramanmaraş depreminin depremin 130 atom bombası gücünde olduğunu ifade ederek, “Tüm yeryüzünde böyle bir deprem işleyişi görülmedi” diyerek dikkat çeken ifadeler kullandı.

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 17:00
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Prof. Dr. Ahmet Ercan Kahramanmaraş depremi için 130 atom bombası gücünde dedi

Kahramanmaraş depremi 130 atom bombası gücünde. Böyle deprem görülmedi. Prof. Ahmet Ercan açıkladı
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Jeofizik Yüksek Mühendisi ve Deprem Bilimci Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan Kahramanmaraş’ta Pazarcık merkezli meydana gelen depremle ilgili "Tüm yeryüzünde böyle bir deprem işleyişi görülmedi” diye yazdı.

YERYÜZÜNDE BÖYLE BİR DEPREM GÖRÜLMEDİ

Merkez üssü Pazarcık olan ve 7.7 büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili daha önceki sosyal medya paylaşımında depremin 130 atom bombası gücünde olduğunu ifade eden Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan'tan yeni bilgiler geldi.

Ercan daha önce böyle bir depreme dünyada rastlanmadığını ifade ederken “M7,7'lik depremden sonra olan M7,6lık deprem irkitilmiş bir depremdir (induced earthquakes). Olağanüstü bir durum yaşanıyor. Tüm yeryüzünde böyle bir deprem işleyişi görülmedi. Tüm yer yukarıdaki kırıklar gıcırdıyor.” diye yazdı.

Ercan, şöyle konuştu:

*Deprem olan yer dört ana kırığın kavşağı. Ölü Deniz Kırığı, Doğu Anadolu Kırığı, Arap Kalkanı ile Kıbrıs Yayı. Osmaniye Üçgeninde olabilecek en büyük deprem.

* M7,4 Richter büyüklüğünde, 11 Yıkım Gücünde (Mercalli Cannani) oldu. Felaket büyük.

*Deprem bölgesinden şu an büyük gereksinim battaniye. Herkes ivedi olarak araçlarını kurtulan ile yaralıların sığınması için açsın. Isıtıcıları çalıştırın. Akaryakıt istasyonları araçlara ısınma için ücretsiz akaryakıt verin.

*Sağ kalanlar, yıkıntı altına girmesin büyük artçı demler olacaktır. Kendileri sıkışabilirler. Kurtarma takımlarına yol versinler.

*Depremin yıkım gücü 11'dir.5 km çok sığda olması yıkımı, ayrıca yıkım uzaklığını arttırdı.

 

 

 

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