''Asayiş başının çaresine'' bak dedi. Olacak iş değil. Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol’u ölümle tehdit eden şahıs elektronik kelepçeyi kırdı

Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, Twitter hesabından kendisini tehdit eden Mustafa Yücel ile ilgili izleme kelepçesini kırdığını ve izlemden düştüğünü açıkladı.

“NEYİ BEKLEDİKLERİNİ BİLMİYORUZ. ADALET BEKLİYORUZ”

Şenol’un açıklamaları şu şekilde:

“Bugün itibarıyla Asayiş İzleme Birimi’nce, zanlının elektronik kelepçesini kırdığı ve izlemden düştüğü, yeni kelepçe siparişi verildiği, adli makamlara bilgi verildiği bilgisi verilerek kendi tedbirlerimi sıkılaştırmam gerektiği söylendi. Bekliyorum, bekliyoruz. Neyi beklediklerini bilmiyoruz. Adalet bekliyoruz”

NE OLMUŞTU?

Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, 29 Temmuz'da Esat Şehit Fahri Demir Polis Merkezi'ne giderek Mustafa Y'nin ofisinin bulunduğu katın merdivenlerine "dana dili" bırakarak sosyal medya üzerinden kendisini ölümle tehdit ettiği iddiasıyla şikayetçi olmuştu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Eskişehir'de gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.