Prof. Dr. İskender Öksüz 15 Ocak'ta okurlarıyla buluşuyor

Türk milliyetçiliğinin teorisyenlerinden ve MHP kurucusu Alparslan Türkeş’in yakın çalışma arkadaşlarından Öksüz, 15 Ocak Pazar günü 15.00’de Ankara Çankaya Liman Kitap Kahve’de hem imza günü düzenleyecek hem de bir söyleşi gerçekleştirecek.



Ücretsiz olarak yapılacak etkinliğe tüm katılımcılar davetli.





