Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu: Helikopter kazasında tek suçlu sis değil

İTÜ Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, Muğla'da 4 kişinin yaşamını yitirdiği helikopter kazasıyla ilgili soruları yanıtladı.

"SİSİ DEĞERLENDİREMEMİŞ..."

Kazanın "Sis nedeni ile oldu’ şeklinde geçiştirilmemesi gerektiğini vurgulayan Prof. Mikdat Kadıoğlu, pilotlara meteoroloji eğitimlerini uzmanların vermediğine dikkat çekti ve basit önlemler alınmadığı için felaketler yaşandığını söyledi. Kadıoğlu sisi ve meteorolojik durumu değerlendiremeyenlerin kazaya neden olduğunu söyledi.

"SİS SEBEBİYLE KAZA OLDU DİYEREK GEÇİŞTİRİLMEMESİ GEREKEN BİR DURUM"

Muğla'da 112 helikopterinin Muğla Devlet Hastanesi'ne çarpmasına ilişkin kazasının sisten kaynaklı olduğunu ancak tek suçlunun sis olmadığını söyleyen Kadıoğlu, "Sis sebebiyle kaza oldu şeklinde geçiştirilmemesi gereken bir durum. Asıl problem pilotun bu binanın konumunu ve görüş mesafesini değerlendirememiş olması. Yönünü, açısını ona göre belirlemesi gerekirdi" dedi.

PİLOTLARA METEOROLOJİ EĞİTİMİNİ UZMANLAR VERMİYOR

Her sisin kaza nedeni olmadığını, sisi ve meteorolojik durumu değerlendiremeyenlerin kazaya neden olduğunu vurgulayan Kadıoğlu, Türkiye'de pilotların meteoroloji eğitimlerini uzmanlardan almamasını da eleştirdi.

Kadıoğlu "Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü’nün pilotaj yönetmeliğinde meteoroloji derslerini herkesin verebileceği yazıyor. Meteoroloji mühendisi olması şart değil bu kişilerin. 200-300 soruluk bir havuz var. Onları ezberleyip yüksek puan alan ebeler, hemşireler, öğretmenler ya da herhangi birisi hoca olabiliyor. Bu soruların ezberlenerek hocaların belirlenmesi ve uzman olmayan kişiler tarafından eğitim verilmesi, pilotaj eğitiminde meteoroloji derslerinin doğru verilememesine neden oluyor. O da pilotların meteorolojik şartları doğru yorumlayamamasına sebep oluyor."

KAZANIN NEDENİ METEOROLOJİK ŞARTLARIN DOĞRU OKUNAMAMASI

Daha önce birçok kez helikopter kazasında bilirkişilik yaptığının altını çizen Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, "Helikopter kazalarının çoğu pilotun meteoroloji şartlarını doğru okuyamamasından kaynaklanıyor. Helikopterler, uçaklar gibi meteorolojiksel hizmet almıyor çoğu zaman. Kalkış yerinde ya da rota boyunca hava şartlarını bilmiyor. O yüzden helikopterler gördükçe uçuyor, göremediğinde iniyor" diye konuştu.

BASİT ÖNLEMLER ALINMAZSA BÜYÜK FELAKETLERE YOL AÇAR

Alınması gereken çok basit önlemler olduğunu ama bu önlemler alınmadığı için ihmallerin felaketlere yol açtığını belirten Kadıoğlu şu ifadeleri kullandı:

"Bu olayda pilotun oryantasyonu kaybettiği anlaşılıyor. Tabii ki bu hastane örneğinde olduğu gibi, helikopterlerin inip kalktığı yerlerde çok basit bazı önlemler alınabilir böyle faciaları önlemek için. Bir rüzgar çorabı konulabilir mesela. Bu yardım eder pilota. Pilot bakar ve rüzgarın durumunu, ne taraftan estiğini, mekanik türbülans olup olmadığını anlayabilir. Işık konulabilir siste görülen. Yani çok basit şeyler düşünülemiyor maalesef. Bu basit şeylerin ihmali de beraberinde felaketleri getiriyor işte..."