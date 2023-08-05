Prof. Dr. Orhan Şen müjdeyi verdi. Çöl sıcaklarının biteceği tarihi açıkladı

İstanbul, güney ve batı bölgelerden ülkeye giren ve bir hafta sürecek olan sıcak hava dalgasından etkilenmeye devam ediyor. Meteorolojinin kentteki bazı merkezlerde yaptığı ölçümlerde nem oranında artış görülürken sıcaklık kent sakinlerinin bunaltıcı bir gün yaşamalarına neden oluyor.

SICAKTAN BUNALAN VATANDAŞLAR SAHİLLERE AKIN EDİYOR

Sıcak hava nedeniyle denize girmek isteyen vatandaşlar Beylikdüzü ve Büyükçekmece sahillerinde yoğunluk oluşturdu. Denizde serinlemeye çalışan vatandaşlar, plajda güneşlenip, getirdikleri şemsiyelerin gölgesinde dinlendi. Bazı vatandaşlar ise ağaç gölgelerinde vakit geçirdi.

Sıcak havadan etkilenen çok sayıda vatandaş da serinlemek için Sarıyer'deki Emirgan ve Tarabya sahillerini tercih etti. Vatandaşların getirdikleri şemsiyelerin gölgesinde dinlendikleri görüldü. Küçük çocukların deniz kenarındaki kayalıklardan suya atlayarak serinledikleri ve denizin tadını çıkardıkları gözlendi.

"UZUN YILLARDIR BÖYLE SICAK BİR YAZ MEVSİMİ YAŞAMADIK"

Kağıthane'den Tarabya sahiline gelen Şenol Kara, uzun yıllardır böyle sıcak bir yaz mevsimi yaşamadıklarını, sıcaktan bunaldıkları için denize geldiklerini söyledi. Kara, hava sıcaklığıyla birlikte yüksek nem oranının da rahatsızlığa neden olduğunu ifade etti.

Ayhan Toksoy da 5 gündür denize girmek için Tarabya sahiline geldiğini, havanın çok sıcak olduğu bu günlerde denizde yüzerek serinlediğini anlattı. İlkay Topçu ise sıcağa rağmen havanın çok güzel olduğunu ve her gün denize geldiklerini söyledi.

İYİ HABER GELDİ SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR

Sıcak havalardan bunalanlara bir nebze olsun iyi haber Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen’den geldi. Şen “Salı günü tüm yurtta sıcaklıklar düşüyor. Özellikle kuzey ve kuzey batı bölgelerde bugüne göre 8-9 derece düşecek” dedi.

'Bugün cuma yağış yok. Sıcaklıklar ortalamanın üzerinde devam ediyor. Batı ve iç bölgelerde sıcak hava dalgası 3 gün daha devam edecek. Salı günü tüm yurtta sıcaklıklar düşüyor. Özellikle kuzey ve kuzey batı bölgelerde bugüne göre 8-9 derece düşecek.

İstanbul'da aşırı sıcaklar devam ediyor. Bugün 36 C°, yarın 34°, pazar 34 C°, salı günü 28 C°. İzmir 37° Antalya 32 C° Ankara 35 C° Nem güneyde düşük Orman yangınlarına dikkat. Güneş ve ısı çarpmasına dikkat. Kendinizi koruyun.'