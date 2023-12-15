Prof. Dr. Orhan Şen'den İstanbullulara akşam saatleri uyarısı: Bir an önce evinize gidin

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Trakya ve İstanbul için günler öncesinden yaptığı yağış uyarısı öncesi kent genelinde alarma geçildi.

CNN TÜRK Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen, İstanbulluları akşam saatlerinde dikkatli olmaları konusunda uyardı. Prof. Dr. Şen, "İstanbullular bir an evvel akşam saatlerinde evine gitsin" dedi.

Şen, hava durumu tahminlerini canlı yayında paylaştı. Şen, konuşmasında, "Rüzgar döndü, sabah lodostu. Rüzgar kuzeye döndü ve hızla doğuya kayacak. Yağış Avrupa Yakası başta olmak üzere bütün İstanbul'da öğlene doğru başlayacak. Trakya'da Edirne'de başladı. Ege'de rüzgar güneyli. Edremit Körfezi üzerinde çarpışıyor. Burada yağış kuvvetli olacak. Yağış Bursa Yalova Kocaeli İstanbul başta olmak üzere kuvvetli olacak. Önce Avrupa yakası sonra il genelinde etkili olacak. Su baskınlarına neden olabilir. Öğleden sonra sıcaklıklar hızla düşecek. Rüzgar hissedilen sıcaklığı daha da düşürecek. İstanbullular bir an evvel akşam saatlerinde evine gitsin." ifadelerini kullandı.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu 16

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı 12 (Yağışların sabah saatlerinde batısında, öğle saatlerinden itibaren il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.)

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 21 (Yağışların, gece saatlerinden sonra kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.)

Adana: Parçalı ve çok bulutlu 20

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, sabah doğusu, öğle saatlerinden itibaren il geneli sağanak yağışlı 19