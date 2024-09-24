Prof. Evren Bolgün asgari ücret için rakam verdi

Prof. Evren Bolgün, Ekol TV'ye yaptığı açıklamada, 2025 asgari ücret artışının yüksek olmayacağını öngörüsünde bulunarak, özel sektör çalışanları tarafından da yakından takip edilen bu konuda bir yüzde verdi.

Beykoz Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Evren Bolgün, 2025 yılı asgari ücret artışının yüzde 20'yi geçmeyeceğini söyledi.

Evren Bolgün, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çalışan kesim için her yıl olduğu gibi artı yüzde 2,5'lik ek bir artışın gündeme getirebileceğini, ancak bu oranın dar gelirli kesim ve çalışanlar için ciddi sıkıntılar yaratacağını vurguladı.

Şu an 17 bin 2 lira olarak ödenen asgari ücret yüzde 20 zam yapılması halinde 20 bin 402 liraya çıkıyor. Asgari ücret 2025 yılı için yüzde 50 zam yapılsa bile asgari ücret ancak 25 bin 500 liraya çıkıyor.

2025 YILI ASGARİ ÜCRETİ İÇİN OLASI ZAM ORANLARI

2024 yılı Asgari ücreti 17 bin 2 lira.

2025'te yüzde 20 zam yapılırsa 20.402,40 lira

2025'te yüzde 25 zam yapılırsa 21.252,50 lira

2025'te yüzde 30 zam yapılırsa 22.102,60 lira

2025'te yüzde 35 zam yapılırsa 22.952,70 lira

2025'te yüzde 40 zam yapılırsa 23.802,80 lira

2025'te yüzde 45 zam yapılırsa 24.652,90 lira

2025'te yüzde 50 zam yapılırsa 25.503 lira