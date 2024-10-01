Prof. Özkara isyan etti: Sizi doktor görmeden, bıçaklayan serbest kalıyor

Zaman zaman Türkiye'de yaşananlara ilişkin paylaşımlarda bulunan Prof. Dr. Behçet Yalın Özkara, 'Yeter ya, artık açık açık konuşmak istiyorum" diyerek şu anki yargı sisteminin caydırıcı değil saldırganlar tarafından teşvik edildiğini savundu.

"Sıradan vatandaş olarak ben yargıdan korkuyorum ama bu adamlar korkmuyor" diyen Prof. Özkara, Türkiye'deki durumu bir örnekle açıkladı.

"SİZ DAHA HASTANEDEN ÇIKMADAN SALDIRGAN DIŞARI ÇIKIYOR"

Prof. Özkara, "Gelse biri sizi sokakta bacağınızdan bıçaklasa, çekip gitse. Hemen de anında yakalasalar. Siz daha hastaneden çıkmadan o bıçak yarasının izi geçmeden, daha acı geçmeden, belki daha doktor görmeden adam dışarıya çıkıyor..." diye konuştu.

"ISLAH EDİLMEDİKLERİ GİBİ TEŞVİK EDİLİYORLAR"

Yargı sisteminin saldırganları teşvik ettiğini savunan Prof. Özkara "Üzgünüm ama abartmıyorum. 'Şu anki sistem buna müsait. Ölüme sebebiyet vermeyecek bir yerden bıçakladı. Bir de söyleyeceği iki üç lafı biliyorsa, anama küfretti, şunu bunu yaptı derse. Sen daha hastanede yatarken bu psikopat 21. suçundan daha içeri girmeden çıkıp gidiyor. İçeriden çıkamaması gereken bu varlıklar ıslah edilmedikleri gibi bir teşvik edilmiş oluyorlar bu sistem içinde." diyerek isyan etti.