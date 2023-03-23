O baş belası artık ağır mevsimsel grip

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Kultufan Turan, "Kovid-19 artık bir tür mevsimsel grip, viral enfeksiyon grubuna dahil edilebilir, 3 yıllık sürede virüs yapısı değişikliğe uğradı ve ağır hastalık oluşturma ihtimali azaldı." diye konuştu.

Prof. Dr. Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 yılın geride kaldığı Kovid-19 salgınında gelinen nokta ve diğer solunum yolu enfeksiyonlarının seyrine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kovid-19 ilişkili hastalık tablosunun genel olarak azaldığını ama son dönemde pozitiflik oranlarında bir miktar artış olduğunu belirten Turan, "Geçtiğimiz haftalarda pozitiflik oranı yüzde 5 civarındayken son günlerde biraz artarak yüzde 10'a ulaştı. Yani kişilerden alınan örneklerin yaklaşık yüzde 10'u pozitif çıkıyor. Bu tüm viral enfeksiyonlarda olduğu gibi Kovid-19'da da özellikle mevsimsel değişikliklerle bağlantılı oynamalardan kaynaklanıyor olabilir." şeklinde konuştu.

Kovid-19'un ağır hastalık oluşturup oluşturmamasının önemli olduğunun altını çizen Turan, sözlerini sözlerine şunları ekledi:

"Neyse ki Kovid-19'un değişen virüs yapısıyla beraber ağır hastalık görülme oranı azaldı. Yani hastalıkla ilişkili hastaneye yatış, yoğun bakım ihtiyaç oranları düştü. Kendi hastanemizde de ayırdığımız, izole ettiğimiz yerler dışında ek bir alan açmaya gerek kalmıyor.

Fakat Kovid-19 kaynaklı çevremizdeki gözlemler ve hastanemize başvuran kişiler, genel olarak evde çok ağır bir gribal enfeksiyon geçirdiğini belirtiyor. Genellikle kendilerini evde izole edip bu dönemi atlatıyorlar, doğrusu da bu zaten. Çünkü artık Kovid-19 da bir tür mevsimsel grip, viral enfeksiyon grubuna dahil edilebilir, bu semptomlarla ilerliyor. Kovid-19'un üç yıllık sürede gelinen noktada virüs yapısı değişikliğe uğradı ve ağır hastalık oluşturma ihtimali azaldı.

Yaklaşık 10 gün boyunca viral semptomları devam eden, bu süreçte hala kendisini kötü hisseden kişiler olabiliyor. Bu noktada şuna dikkat etmek gerekiyor; başta viral enfeksiyon gibi başlayan bir hastalığa uzayan süreçte eğer tekrarlayan ateş, sekresyon kalitesindeki değişiklik gibi ek semptomlar ekleniyorsa üzerine bir bakteriyel enfeksiyon yaşanıyor olabilir. Bu tip durumlarda kişiler tedavilerinin düzenlenmesi için mutlaka hekimlerine başvurmalı.

Viral enfeksiyonlar sağlıklı bireylerde çoğunlukla 2-3 hafta içerisinde azalarak kaybolur. Fakat bu kişinin vücut direnci, kendine nasıl dikkat ettiğiyle de çok ilgili bir durum. Vücut direnci düşük, ek hastalığı olan kişilerde hastalık daha ağır seyredebilir. Önerimiz, kişilerin hastalık döneminde sıvı alımına dikkat etmeleri, sağlıklı besinler ve vitaminlerle kendilerini desteklemeleri.

Turan, aşılamanın sadece Kovid-19 değil diğer tüm viral enfeksiyonlara karşı da koruma sağladığını, bireylerin aşılar sayesinde bu tip hastalıkları daha hafif atlatabildiğini vurguladı. Umarım böyle bir salgını bir daha görmeyiz.”

AA