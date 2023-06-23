Profesör açıkladı: Sedef artık tedavisi olan bir hastalık

Editör: Naim Arıoğlu

İnsanların korkulu rüyası olan sedef hastalığıyla ilgili dikkat çeken açıklamalar devam ediyor.

Dermatoloji Uzmanı Prof. Dr. Müge Güler Özden, Türkiye’de çok sayıda sedef hastanın 'hastalığının tedavisinin olmadığını' zannettiğini belirterek, “Sedef, artık tedavisi mümkün olan bir hastalık” sözlerinin kullandı.

“TARTIŞILACAK VE PAYLAŞILACAK”

Profesör Özden, “Özellikle sedef hastalığının tedavisinin, atopik dermatitin (alerjik egzama) tedavisinin ve vitiligonun tedavisinin çok geliştiğini hastalarımızın bilmesini isterim. Sedef hastalığı artık tedavisi mümkün olan, çok konforlu bir şekilde hastaları uzun yıllar boyunca konforlu tedavi sunulabilen bir hastalık. Bu tedavilerin ana başlıklarındaki gelişmeler tartışılacak. Ayrıca atopik dermatit hastalarının da tedavisinde büyük gelişmeler var, bu gelişmeler burada değerlendirilecek, tartışılacak ve paylaşılacak” dedi.

SEDEF HASTALIĞI NEDİR?

Sedef hastalığı, cilt hücrelerinin normalden bir kaç kat daha hızlı çoğalmasına neden olan otoimmün bir cilt bozukluğudur. Bir diğer adı da psoriasis olan sedef hastalığı sırasında ciltte beyaz pullarla kaplı engebeli kırmızı lekeler görülmeye başlanır.

Bu pullu lekeler cildin herhangi bir yerinde büyüyebilirler ancak çoğunlukla kafa derisinde, dirseklerde, dizlerde ve sırtta görülürler. Sedef hastalığı bulaşıcı değildir, yani kişiden kişiye geçemez. Genetik yatkınlığı bulunan aynı ailenin üyelerinde görülebilmektedir.

SEDEF HASTALIĞININ BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Sedef romatizması (psöriatik artrit) yani eklemlerde şişme ve ağrılar görülebilir. Bu durum eklemlerde kronik bir ağrıya sebep olur ve tedavi edilmesi gerekir.

-Vücudun birçok bölgesinde (diz, dirsek, kafa derisi, saç derisi, genital bölgeler, boyun vb.) ortaya çıkan, sınırları keskin bir şekilde kızarıklığın oluşmasıyla belli olan bir görüntü hâkimdir. Olağan dışı kızarıklık görülen bu bölgelerde aynı zamanda sedef renginde kabuklar oluşur.

-Hastalığın saç ve kafa derisinde yayıldığı kişilerde şiddetli bir saç dökülmesi yaşanabilir.

-Tırnakta gözle görülebilecek minik çukurcuklar ortaya çıkar. Tırnak kalınlaşabilir ve rengi sarıya dönebilir.

-Sedef hastalığına sahip olan kişilerde obezite, diyabet ve kalp damar hastalıkları ortaya çıkabilir.

-Deride şiddetli bir kaşınma hissi görülür.

-Deride çeşitli yaralar ve çatlaklıklar oluşur. Deri en ufak bir darbede kanamaya yatkındır.