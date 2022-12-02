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Profesör Pekcan koronadan vefat etti

Prof. Dr. Sibel Pekcan, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

Haber Giriş: 2 Aralık 2022 Cuma - 14:13
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Profesör Sibel Pekcan koronadan vefat etti

Profesör Pekcan koronadan vefat etti
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Türk Tabipleri Birliği (TTB) Pamukkale Üniversitesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sibel Pekcan, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Pekcan’ın ölümüne ilişkin başsağlığı mesajı paylaşan TTB verilerine göre, 2022 yılında koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanı sayısı 22’ye yükseldi. Pandeminin başladığı 2020 yılından bu yana vefat eden toplam sağlık çalışanı ise 557’ye çıktı.

"PANDEMİNİN BİTMEDİĞİNİN GÖSTERGESİ"
TTB tarafından Pekcan’ın vefatına ilişkin yayınlanan başsağlığı mesajında şu ifadeler kullanıldı:
"Covid-19 nedeniyle yitirdiğimiz sağlık çalışanlarına 9 ay sonra bir yenisinin eklenmesi, pandeminin ve etkilerinin bitmediğinin göstergesidir. Sağlık Bakanlığı'nı pandemi bitmiş gibi davranmaktan vazgeçmeye, bilimsel ve şeffaf yöntemlerle toplum sağlığını korumaya çağırıyoruz."

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