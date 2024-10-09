Profesör Yağmur yeni keşfettiği akrep türüne eşinin ismini verdi: Euscorpius gulhanimae

Düzenleme: Kaynak: AA / DHA / İHA
Profesör Yağmur yeni keşfettiği akrep türüne eşinin ismini verdi: Euscorpius gulhanimae

Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ersen Aydın Yağmur, Konya'nın Beyşehir ilçesinde yeni bir akrep türü keşfetti. Bu yeni türe eşi Gülhanım'ın isminden esinlenerek "Euscorpius gulhanimae" adını verdi.

Prof. Dr. Ersen Aydın Yağmur, 21 yıldır sürdürdüğü saha çalışmaları sonucunda Dedegöl Dağı eteklerinde ve Beyşehir Gölü'nde yer alan Hacıakif Adası'nda bu yeni türü tespit etti.

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Yeni akrep türü, vücudunun iki renkli yapısı ve patellasındaki trichobothri sayısının cins içindeki en yüksek düzeye sahip olmasıyla dikkat çekiyor.

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Bu keşifle Türkiye'de bilinen akrep türü sayısı 49'a, Euscorpius cinsine ait tür sayısı ise 17'ye yükseldi. Yeni tür, ABD'de yayımlanan "Euscorpius" adlı bilim dergisinde de yer aldı.

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Prof. Dr. Yağmur, "Bu türü saha çalışmaları sırasında keşfettim. Çalışmalarıma verdiği destek nedeniyle bu türe eşim Gülhanım Yağmur'un adını verdim" dedi.

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Yeni keşfedilen akrep türü, MCBÜ Alaşehir Meslek Yüksekokulu Zooloji Müzesi'nde korunuyor.

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