Profesörden bilinçsiz antibiyotik kullanımıyla ilgili kritik uyarılar

Prof. Dr. Uğur Bilge, antibiyotiklerin doğru kullanılmasının en iyi tedaviyi sağlamak ve gereksiz kullanımın yol açtığı zararlardan kaçınmak için önemli olduğunu söyledi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Uğur Bilge, 18-24 Kasım Dünya Antimikrobiyal Farkındalık Haftası nedeniyle yaptığı açıklamada, antibiyotik direncinin küresel sağlık ve kalkınma için bir risk olduğunu, bu sorunun her yıl dünyada milyonlarca insanın hayatını kaybetmesine neden olduğunu ifade etti.

Bilge, antibiyotiklerin yanlış ve fazla kullanımının ameliyat ve yoğun bakım gibi durumlarda, yeni doğan bebeklerin enfeksiyon tedavisinde zorluklara yol açtığını belirterek, şunları söyledi:

“Antibiyotiklerin bilinçli kullanılması en iyi çözümdür. Hasta olduğunuzda en iyi tedaviyi görebilmek, gereksiz antibiyotik kullanımının sebep olduğu zararlardan korunabilmek ve antibiyotik direnciyle savaşabilmek için antibiyotikleri doğru şekilde kullanmak en iyi yaklaşımdır. Antibiyotik direnci, tüm ülkelerde ciddi bir halk sağlığı problemidir. Yanlış ve fazla antibiyotik kullanımı, antibiyotik direncinin başlıca sebebidir. Doktorunuz hasta olduğunuzda en iyi tedavinin antibiyotik olduğuna karar verirse ilacınızı tavsiye edildiği gibi alın, antibiyotiklerinizi kimseyle paylaşmayın, ilacınızı sonraya bırakmayın, ilaçları güvenli bir şekilde atmak için eczacınıza danışın, başkasına yazılan antibiyotikleri kullanmayın. Antibiyotiklerin yanlış kullanımı en iyi tedaviyi almanızı geciktirebilir, sizi daha çok hasta edebilir veya yan etkilere sebep olabilir.”

Bilge, bireylerin antibiyotiğin zararsız olduğunu sanmalarına rağmen hafif ya da ağır yan etkiler yaşayabileceklerini hatırlattı.

Antibiyotik yazımında doktorun bilgisine güvenmek gerektiğini vurgulayan Bilge şunları söyledi:

“Antibiyotiğe ihtiyacınız varsa faydaları genelde risklerden daha fazladır. Antibiyotik kullanmamak için enfeksiyonları önlemek en önemli noktadır. Kendinizin ve başkalarının hastalanmasını önlemek için ellerinizi temizleyin, öksürürken veya hapşırırken ağzınızı ve burnunuzu kapatın, hasta olduğunuzda evde dinlenin, yıkanmamış ellerle gözlerinize, burnunuza ve ağzınıza dokunmaktan sakının, soğuk algınlığı veya diğer solunum yolu enfeksiyonu olan kişilerden uzak durun, maske kullanın ve grip aşısı gibi önerilen aşıları olun.”