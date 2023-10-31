Profesörden korkutan meme kanseri açıklaması. Hayat kurtaran uyarılar

Genel Cerrah Prof. Dr. Can Küçük, kadınlarda en sık görülen kanser türü olan meme kanserinin her 8 kadından birinde ortaya çıktığını ve bu oranın arttığını belirtti.

Meme kanserinden korunmak için kadınların ayda bir kendilerini elle muayene etmeleri, 40 yaşından sonra yıllık ultrason, 50 yaşından sonra da yıllık mamografi yaptırmaları gerektiğini söyledi.

Prof. Dr. Küçük, meme kanserinin erken teşhis edilmesi halinde hastaların sağlığına daha kolay kavuşabileceklerini ve daha az invaziv tedavi yöntemleri uygulanabileceğini vurguladı.

Erken tanıda sadece memedeki kitle alınabildiğini, meme ve koltuk altının korunabildiğini ve kemoterapiye gerek kalmayabileceğini ifade etti.

Prof. Dr. Küçük, meme kanserinin artmasında sigara içme, hormon kullanma, katkı maddeli gıdalarla beslenme, kilo artışı ve spor yapmama gibi faktörlerin rol oynadığını belirterek, bu alışkanlıklardan kaçınılması gerektiğini tavsiye etti.