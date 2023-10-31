Profesörden korkutan meme kanseri açıklaması. Hayat kurtaran uyarılar

Prof. Dr. Can Küçük, “Her 8 kadından biri meme kanseri oluyor” diyerek uyarılarda bulundu.

KAYNAK: İHA
Profesörden korkutan meme kanseri açıklaması. Hayat kurtaran uyarılar

Genel Cerrah Prof. Dr. Can Küçük, kadınlarda en sık görülen kanser türü olan meme kanserinin her 8 kadından birinde ortaya çıktığını ve bu oranın arttığını belirtti.

Meme kanserinden korunmak için kadınların ayda bir kendilerini elle muayene etmeleri, 40 yaşından sonra yıllık ultrason, 50 yaşından sonra da yıllık mamografi yaptırmaları gerektiğini söyledi.

Prof. Dr. Küçük, meme kanserinin erken teşhis edilmesi halinde hastaların sağlığına daha kolay kavuşabileceklerini ve daha az invaziv tedavi yöntemleri uygulanabileceğini vurguladı.

Erken tanıda sadece memedeki kitle alınabildiğini, meme ve koltuk altının korunabildiğini ve kemoterapiye gerek kalmayabileceğini ifade etti.

Prof. Dr. Küçük, meme kanserinin artmasında sigara içme, hormon kullanma, katkı maddeli gıdalarla beslenme, kilo artışı ve spor yapmama gibi faktörlerin rol oynadığını belirterek, bu alışkanlıklardan kaçınılması gerektiğini tavsiye etti.

İlgili Haberler
Uzmanından 4. seviye meme kanseriyle ilgili kritik açıklama
Uzmanı uyardı. Erkeklerde görülen meme kanseri öldürebilir
Uzmanı uyarılarını sıraladı. Bu hastalık meme kanserinden sonra sık görülüyor
Uzmanından korkutan meme kanseri uyarısı
Öne Çıkanlar
Kanlı para oyunu nedir nasıl oynanır? Kanlı para oyunu okullarda yasaklandı mı?
Kanlı para oyunu nedir nasıl oynanır? Kanlı para oyunu okullarda yasaklandı mı?
Bedriye Kılıç öldürüldü mü? Müge Anlı’daki Bedriye Kılıç davasındaki son durum ne?
Bedriye Kılıç öldürüldü mü? Müge Anlı’daki Bedriye Kılıç davasındaki son durum ne?
MasterChef All Star 134. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 134. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star’da kim elendi? 29 Ekim MasterChef All Star’dan kim gitti?
MasterChef All Star’da kim elendi? 29 Ekim MasterChef All Star’dan kim gitti?
Eski Bakandan hayali konuta vatandaşlık
Eski Bakandan hayali konuta vatandaşlık
Epik bir aile trajedisi
Epik bir aile trajedisi
Son Haberler
Yeni yüzyılının eşiğinde Cumhuriyet ve hedefleri Gündem
Yeni yüzyılının eşiğinde Cumhuriyet ve hedefleri
Adana'da köprüye dev Türk bayrağı açıldı. Coşkulu Cumhuriyet kutlaması Gündem
Adana'da köprüye dev Türk bayrağı açıldı. Coşkulu Cumhuriyet kutlaması
Uzmanlardan erkeklere hayat kurtaran kanser uyarısı Sağlık
Uzmanlardan erkeklere hayat kurtaran kanser uyarısı
Son dakika... TEM'de kaza Gündem
Son dakika... TEM'de kaza
Sigaranın yol açtığı Buerger hastalığının 6 önemli belirtisi ortaya çıktı. Profesör açıkladı Sağlık
Sigaranın yol açtığı Buerger hastalığının 6 önemli belirtisi ortaya çıktı. Profesör açıkladı
A Milli Takım teknik direktörü Fatih Terim gibi konuştu: Aslanlar gibi bu işi bitireceğiz Spor
A Milli Takım teknik direktörü Fatih Terim gibi konuştu: Aslanlar gibi bu işi bitireceğiz
2 çocuğa silahlı saldırı Gündem
2 çocuğa silahlı saldırı