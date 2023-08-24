Profesörden korkutan okul çağı çocuğu ve diş çürüğü açıklaması

Editör: Naim Arıoğlu

Prof. Dr. Eda Güler, ağız ve diş sağlığında en önemli iki hastalığın diş çürükleri ve periodontal hastalıklar olduğunu, okul çağındaki çocukların yüzde 60 ila yüzde 90’ında, yetişkinlerin ise neredeyse tümünde diş çürüğü olduğunu belirterek diş çürüklerinden korunmak için dişleri günde en az iki kez fırçalamak gerektiğini vurguladı.

Diş Tedavisi Anabilim Dalı Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Eda Güler, ağız sağlığında dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

Sağlık Bakanlığı’nın 2018 yılında yaptığı Türkiye - Ağız ve Diş Sağlığı Profili Araştırma Raporu’na göre diş çürüğü, globaldeki en yaygın ağız sağlığı problemi olarak görülüyor.

Gün içerisinde tükettiğimiz gıdaları, ağız içerisindeki bakterilerin fermente ederek plak oluşturduğunu söyleyen Prof. Dr. Eda Güler şunları belirtti:

“Plağın bir miligramı yaklaşık bir milimetre küptür. Bunun içerisinde çok sayıda bakteri vardır. Moleküler bazlı çalışmalar, ağız içerisinde yaklaşık 700 türün olduğunu ve üç yüzden fazla bakteri türünün de kültüre edilebildiğini gösteriyor. Bu plağın belli aralıklarla ve düzenli bir şekilde uzaklaştırılması lazım. Plaklar uzaklaştırılmazsa diş çürümeye başlar. Plağı en etkin şekilde uzaklaştırmanın yöntemi ise dişleri doğru yöntem ve düzenli olarak fırçalamak”

DİŞ ÇÜRÜĞÜ NEDİR?

Her yaştan bireyi etkileyebilen diş çürüğü, diş minesinin ve dişlerin dış sert yüzeyinin tahrip olması olarak tanımlanır. Dişler üzerinde papışkan bir bakteri filmi olan plak oluşur. Şeker içerikli besinlerin tüketilmesi, dişlerde daha önce oluşmuş olan plaklardaki bakterilerin diş minesine saldıran asitler üretmesine neden olur. Plakların yapışkan yapısı, oluşan asitlerin dişlerle sürekli temas halinde olmasına neden olur ve diş yüzeyi zamanla parçalanır. Böyle zamanlarda dişlerde boşluklar ve çürükler meydana gelir. Diş kökleri, diş yüzeylerine göre daha hassastır ve bu yüzden çürümeye daha yatkındır. Çürük dişler, genelde soğuk ve sıcağa daha duyarlıdır. Çocuklarda ve gençlerde daha çok yüzeysel çürüklere daha sık rastlanırken 50 yaş üstündeki bireylerde daha çok diş köklerinde çürükler oluşur. Diş kenarlarının çürümesi de yetişkinlerde yaygın bir durumdur. İnsanlar yaşlandıkça dişlerdeki florür azalır ve bu durum da çürümelere yol açar.

ÇÜRÜK DİŞ BELİRTİLERİ NELERDİR?

-Belirgin bir neden olmaksızın ortaya çıkan diş ağrısı,

-Dişlerin normalden daha hassas olması,

-Tatlı, sıcak, soğuk içecekler içerken veya yiyecekler yerken dişlerde hafif ya da keskin bir ağrı,

-Dişlerde gözle görünür delikler veya çürükler,

-Dişin herhangi bir yüzeyinde ortaya çıkmış kahverengi, siyah veya beyaz boyalanmalar,

-Herhangi bir yiyecek ısırıldığında ortaya çıkan ağrı.