Profesörden PKOS hastalarına çocuk müjdesi

Kadın Hastalıkları Doğum, Tüp Bebek Uzmanı Prof. Dr. Erkut Attar, PKOS’un kadınlarda ne sıklıkta görüldüğü ve nasıl tedavi edildiği hakkında bilgi verdi.

Prof. Dr. Attar, PKOS’un kadınlarda yüzde 5 ile 25 arasında değişen bir oranda görüldüğünü belirtti.

PKOS’un en önemli sonuçlarından birinin kısırlık olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Attar, “PKOS hastalarının hepsi kısırlık yaşamaz. Ancak bu hastalarda yumurtlama bozukluğu daha sık görülür ve kilo artışı da yumurtlama işlevini olumsuz etkiler. Bu yüzden tedavide ilk olarak hastanın beslenmesine ve kilosuna dikkat etmesi gerekir. Normal kiloya ulaşan hastaların doğal yollarla gebe kalma şansı artar. Eğer bu mümkün olmazsa yumurtlamayı uyaran ilaçlar veya aşılama yöntemi kullanılabilir. Son çare olarak da tüp bebek tedavisi uygulanabilir” dedi.

Prof. Dr. Attar, PKOS hastalarının tüp bebek tedavisinde bazı risklerle karşılaşabileceğini de sözlerine ekledi.

Prof. Dr. Attar, “PKOS hastalarında tüp bebek tedavisinde en ciddi risk Ovaryan Hiperstimülasyon Sendromu (OHSS) adı verilen bir durumdur. Bu durumda yumurtalıklar aşırı uyarılır ve vücutta sıvı toplanması ve kan akışkanlığının bozulması gibi sorunlar ortaya çıkabilir. Bu durum hayati tehlike oluşturabilir ve yoğun bakım gerektirebilir. Bu yüzden PKOS hastalarının tüp bebek tedavisini deneyimli merkezlerde ve uzman hekimler tarafından yaptırması önemlidir” diye konuştu.

Prof. Dr. Erkut Attar, PKOS hastalarının umutsuzluğa kapılmamasını ve doğru tedaviyle çocuk sahibi olabileceklerini söyledi.

Prof. Dr. Erkut Attar, “PKOS hastalarının çocuk sahibi olma olasılığı diğer kısırlık nedenlerine göre çok daha yüksektir. Ancak bu süreçte sabır ve disiplin gereklidir. Hastaların doktorlarıyla işbirliği içinde olmaları ve tedavi planına uymaları başarı şansını artırır” dedi.

Polikistik Over Sendromu (PKOS), kadınların sadece görünüşlerini değil, sağlıklarını da etkileyen bir hastalıktır.

PKOS, yumurtalıklarda çok sayıda küçük kist oluşmasıyla karakterize bir durumdur. Bu kistler, yumurtlama işlevini bozarak, adet düzensizliği, kısırlık, aşırı tüylenme, sivilce ve kilo problemlerine yol açabilir. Ayrıca PKOS hastalarında rahim kanseri, şeker hastalığı, yüksek tansiyon ve kalp damar hastalıkları riski de artar. Bu nedenle PKOS hastalarının ömür boyu takip edilmesi ve tedavi edilmesi gerekmektedir.