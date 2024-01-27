Programda Atatürk hakkında söyledikleri sosyal medyada çılgınca karşılandı

BTP Kadın Kolları Başkanı Seçil Mumcuoğlu, katıldığı bir televizyon programındaki sözleri gündem oldu.

Mumcuoğlu programda, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Atatürk’e yaklaşımından rahatsız olduğunu belirterek, “Atatürk'ün kurduğu bir Diyanet, Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet ama baktığımız zaman kurucusuna ve ülkesine sahip çıkan bir yaklaşım göstermeyen bir kurum olarak görüyoruz” diye konuştu.

Mumcuoğlu, konuşmasının devamında, “En azından 10 Kasımda bir hutbede yer alamaz mıydı Atatürk? Ama yoktu” dedi.

Seçil Mumcuoğlu ayrıca, Çanakkale hakkında okutulan hutbelerde bu ülkenin kurucusunun atlanarak anılamayacağını belirterek, Atatürk’ün Çanakkale zaferinin temel direği olduğunu vurguladı.