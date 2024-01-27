Programda Atatürk hakkında söyledikleri sosyal medyada çılgınca karşılandı

Kaynak: Haber Merkezi Damla Baylan
Programda Atatürk hakkında söyledikleri sosyal medyada çılgınca karşılandı
Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Kadın Kolları Başkanı Seçil Mumcuoğlu, katıldığı bir programda sarf ettiği sözler, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

BTP Kadın Kolları Başkanı Seçil Mumcuoğlu, katıldığı bir televizyon programındaki sözleri gündem oldu.

Mumcuoğlu programda, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Atatürk’e yaklaşımından rahatsız olduğunu belirterek, “Atatürk'ün kurduğu bir Diyanet, Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet ama baktığımız zaman kurucusuna ve ülkesine sahip çıkan bir yaklaşım göstermeyen bir kurum olarak görüyoruz” diye konuştu.

ewy.jpg

Mumcuoğlu, konuşmasının devamında, “En azından 10 Kasımda bir hutbede yer alamaz mıydı Atatürk? Ama yoktu” dedi.

Seçil Mumcuoğlu ayrıca, Çanakkale hakkında okutulan hutbelerde bu ülkenin kurucusunun atlanarak anılamayacağını belirterek, Atatürk’ün Çanakkale zaferinin temel direği olduğunu vurguladı.

Son Haberler
Fenerbahçe rakibini 3-0 yendi. Zirve takibini sürdürdü Spor
Fenerbahçe rakibini 3-0 yendi. Zirve takibini sürdürdü
Pendik kaçtı Alanyaspor yakaladı. Fenerbahçe'nin yıldızları Alanya'da da ortaya çıktı. Volkan Aliakar yazdı Spor
Pendik kaçtı Alanyaspor yakaladı. Fenerbahçe'nin yıldızları Alanya'da da ortaya çıktı. Volkan Aliakar yazdı
Beşiktaş'ın istediği Matic bakın hangi takıma gitti Spor
Beşiktaş'ın istediği Matic bakın hangi takıma gitti
ABD'den Türkiye'ye ziyaret Dünya
ABD'den Türkiye'ye ziyaret
Şehir çöplüğünde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu. Elleriniz kırılsın Gündem
Şehir çöplüğünde yeni doğmuş bebek cesedi bulundu. Elleriniz kırılsın
35 bin sağlık personel alınacak. Erdoğan açıkladı Gündem
35 bin sağlık personel alınacak. Erdoğan açıkladı