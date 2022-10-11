11 Ekim 2022 Salı
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Foto Galeri
  • >
  • Hande Sarıoğlu giydiği kıyafetle ortalığı karıştırdı. Programda olanlar oldu

Hande Sarıoğlu giydiği kıyafetle ortalığı karıştırdı. Programda olanlar oldu

Son dönemde yaptıklarıyla adından sıkça söz ettiren spor spikeri Hande Sarıoğlu programda giydiği siyah deri taytıyla yine gündeme gelmeyi başardı. Sarıoğlu programda kedi kadın rolünü üstlendi.

Galeri Giriş: 11 Ekim 2022 Salı - 09:57
Takip Et
1/45
Hande Sarıoğlu giydiği kıyafetle ortalığı karıştırdı. Programda olanlar oldu

2/45
Hande Sarıoğlu giydiği kıyafetle ortalığı karıştırdı. Programda olanlar oldu

Ünlü spiker Hande Sarıoğlu sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelmeye devam ediyor.

3/45
Hande Sarıoğlu giydiği kıyafetle ortalığı karıştırdı. Programda olanlar oldu

Son olarak siyah mini tayt tulumuyla poz veren Sarıoğlu'na yakın arkadaşı Aleyna Kalaycıoğlu hemen yorum yapmayı ihmal etmedi.

4/45
Hande Sarıoğlu giydiği kıyafetle ortalığı karıştırdı. Programda olanlar oldu

Hande Sarıoğlu, sosyal medyaya yüklediği oryantal videosu nedeniyle spikerlik işinden ayrılmak zorunda kalmıştı.

5/45
Hande Sarıoğlu giydiği kıyafetle ortalığı karıştırdı. Programda olanlar oldu

Bunun ardından sosyal medyaya ağırlık veren Sarıoğlu, paylaşımlarıyla son zamanların popüler isimlerinden biri oldu.

6/45
Hande Sarıoğlu giydiği kıyafetle ortalığı karıştırdı. Programda olanlar oldu

YouTube, Instagram gibi platformlarda aktif olarak içerik üreten Hande Sarıoğlu adeta sosyal medya fenomenlerinden biri oldu.

7/45
Hande Sarıoğlu giydiği kıyafetle ortalığı karıştırdı. Programda olanlar oldu

İddialı pozlarıyla sık sık gündemde olan isim, bu pozlara bir yenisini daha ekledi.

8/45
Hande Sarıoğlu giydiği kıyafetle ortalığı karıştırdı. Programda olanlar oldu

Yaptığı paylaşımlarla ve yorumlarla son dönemin en popüler isimlerinden olan Hande Sarıoğlu'nun son olarak kedi kadın görüntüsü olay oldu.

9/45
Hande Sarıoğlu giydiği kıyafetle ortalığı karıştırdı. Programda olanlar oldu

İşte Hande Sarıoğlu'nun o pozları...

10/45
Hande Sarıoğlu giydiği kıyafetle ortalığı karıştırdı. Programda olanlar oldu

11/45
Hande Sarıoğlu giydiği kıyafetle ortalığı karıştırdı. Programda olanlar oldu

12/45
Hande Sarıoğlu giydiği kıyafetle ortalığı karıştırdı. Programda olanlar oldu

13/45
Hande Sarıoğlu giydiği kıyafetle ortalığı karıştırdı. Programda olanlar oldu

14/45
Hande Sarıoğlu giydiği kıyafetle ortalığı karıştırdı. Programda olanlar oldu

15/45
Hande Sarıoğlu giydiği kıyafetle ortalığı karıştırdı. Programda olanlar oldu

16/45
Hande Sarıoğlu giydiği kıyafetle ortalığı karıştırdı. Programda olanlar oldu

17/45
Hande Sarıoğlu giydiği kıyafetle ortalığı karıştırdı. Programda olanlar oldu

18/45
Hande Sarıoğlu giydiği kıyafetle ortalığı karıştırdı. Programda olanlar oldu

19/45
Hande Sarıoğlu giydiği kıyafetle ortalığı karıştırdı. Programda olanlar oldu

20/45
Hande Sarıoğlu giydiği kıyafetle ortalığı karıştırdı. Programda olanlar oldu

21/45
Hande Sarıoğlu giydiği kıyafetle ortalığı karıştırdı. Programda olanlar oldu

22/45
Hande Sarıoğlu giydiği kıyafetle ortalığı karıştırdı. Programda olanlar oldu

23/45
Hande Sarıoğlu giydiği kıyafetle ortalığı karıştırdı. Programda olanlar oldu

24/45
Hande Sarıoğlu giydiği kıyafetle ortalığı karıştırdı. Programda olanlar oldu

25/45
Hande Sarıoğlu giydiği kıyafetle ortalığı karıştırdı. Programda olanlar oldu

26/45
Hande Sarıoğlu giydiği kıyafetle ortalığı karıştırdı. Programda olanlar oldu

27/45
Hande Sarıoğlu giydiği kıyafetle ortalığı karıştırdı. Programda olanlar oldu

28/45
Hande Sarıoğlu giydiği kıyafetle ortalığı karıştırdı. Programda olanlar oldu

29/45
Hande Sarıoğlu giydiği kıyafetle ortalığı karıştırdı. Programda olanlar oldu

30/45
Hande Sarıoğlu giydiği kıyafetle ortalığı karıştırdı. Programda olanlar oldu

31/45
Hande Sarıoğlu giydiği kıyafetle ortalığı karıştırdı. Programda olanlar oldu

32/45
Hande Sarıoğlu giydiği kıyafetle ortalığı karıştırdı. Programda olanlar oldu

33/45
Hande Sarıoğlu giydiği kıyafetle ortalığı karıştırdı. Programda olanlar oldu

34/45
Hande Sarıoğlu giydiği kıyafetle ortalığı karıştırdı. Programda olanlar oldu

35/45
Hande Sarıoğlu giydiği kıyafetle ortalığı karıştırdı. Programda olanlar oldu

36/45
Hande Sarıoğlu giydiği kıyafetle ortalığı karıştırdı. Programda olanlar oldu

37/45
Hande Sarıoğlu giydiği kıyafetle ortalığı karıştırdı. Programda olanlar oldu

38/45
Hande Sarıoğlu giydiği kıyafetle ortalığı karıştırdı. Programda olanlar oldu

39/45
Hande Sarıoğlu giydiği kıyafetle ortalığı karıştırdı. Programda olanlar oldu

40/45
Hande Sarıoğlu giydiği kıyafetle ortalığı karıştırdı. Programda olanlar oldu

41/45
Hande Sarıoğlu giydiği kıyafetle ortalığı karıştırdı. Programda olanlar oldu

42/45
Hande Sarıoğlu giydiği kıyafetle ortalığı karıştırdı. Programda olanlar oldu

43/45
Hande Sarıoğlu giydiği kıyafetle ortalığı karıştırdı. Programda olanlar oldu

44/45
Hande Sarıoğlu giydiği kıyafetle ortalığı karıştırdı. Programda olanlar oldu

45/45
Hande Sarıoğlu giydiği kıyafetle ortalığı karıştırdı. Programda olanlar oldu

GÜNÜN KARİKATÜRÜ
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Halk Bankası eski Genel Müdürü Hakan Atilla'dan Reza Zarrap itirafı. Erdoğan bu sözlere çok kızacak
1
﻿Halk Bankası eski Genel Müdürü Hakan Atilla'dan Reza Zarrap itirafı. Erdoğan bu sözlere çok kızacak
﻿Halk Bankası eski Genel Müdürü Hakan Atilla'dan Reza Zarrap itirafı. Erdoğan bu sözlere çok kızacak
﻿AKP’li belediyeden ekmeğe yüzde 137,5 zam
2
﻿AKP’li belediyeden ekmeğe yüzde 137,5 zam
﻿AKP’li belediyeden ekmeğe yüzde 137,5 zam
﻿Mezunlar günü etkinliğine izin verilmemişti... Boğaziçi Üniversitesi’nde harem-selamlık dönem!
3
﻿Mezunlar günü etkinliğine izin verilmemişti... Boğaziçi Üniversitesi’nde harem-selamlık dönem!
﻿Mezunlar günü etkinliğine izin verilmemişti... Boğaziçi Üniversitesi’nde harem-selamlık dönem!
﻿Motorine bir zam daha geldi
4
﻿Motorine bir zam daha geldi
﻿Motorine bir zam daha geldi
﻿Mutfağını yenilerken hazine buldu. Değeri dudak uçuklattı
5
﻿Mutfağını yenilerken hazine buldu. Değeri dudak uçuklattı
﻿Mutfağını yenilerken hazine buldu. Değeri dudak uçuklattı
﻿Ali Babacan'dan Erdoğan'a flaş tepki. Kahroluyorum
6
﻿Ali Babacan'dan Erdoğan'a flaş tepki. Kahroluyorum
﻿Ali Babacan'dan Erdoğan'a flaş tepki. Kahroluyorum
﻿Süleyman Soylu’ya Devlet Bahçeli şoku: Ankara kulislerinde iz süren gazeteci Recep Canpolat'tan büyük iddia
7
﻿Süleyman Soylu’ya Devlet Bahçeli şoku: Ankara kulislerinde iz süren gazeteci Recep Canpolat'tan büyük iddia
﻿Süleyman Soylu’ya Devlet Bahçeli şoku: Ankara kulislerinde iz süren gazeteci Recep Canpolat'tan büyük iddia
﻿Ufuk Üniversitesi personel alacak
﻿Ufuk Üniversitesi personel alacak
﻿Ufuk Üniversitesi personel alacak
﻿Genç kızı öldürüp cesedini yakan şahsın ifadesi ortaya çıktı
﻿Genç kızı öldürüp cesedini yakan şahsın ifadesi ortaya çıktı
﻿Genç kızı öldürüp cesedini yakan şahsın ifadesi ortaya çıktı
﻿TTB: Sağlıkta şiddet artacak!
﻿TTB: Sağlıkta şiddet artacak!
﻿TTB: Sağlıkta şiddet artacak!
﻿Fransız benzin istasyonlarında yakıt tükeniyor. Üç rafineri çalışmayınca kuyruklar uzadı
﻿Fransız benzin istasyonlarında yakıt tükeniyor. Üç rafineri çalışmayınca kuyruklar uzadı
﻿Fransız benzin istasyonlarında yakıt tükeniyor. Üç rafineri çalışmayınca kuyruklar uzadı
BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
﻿Tekirdağ’da akrabaların arsa kavgasında kan aktı
﻿Tekirdağ’da akrabaların arsa kavgasında kan aktı
﻿Tekirdağ’da akrabaların arsa kavgasında kan aktı
﻿30 yıl 7 ay kesinleşmiş cezası bulunan kadın yakalanınca gözyaşı döktü
﻿30 yıl 7 ay kesinleşmiş cezası bulunan kadın yakalanınca gözyaşı döktü
﻿30 yıl 7 ay kesinleşmiş cezası bulunan kadın yakalanınca gözyaşı döktü
﻿İzmir'de sopayla darp edilen Doktor Günay için eylem yapıldı: Etkili bir sağlıkta şiddet yasası istiyoruz
﻿İzmir'de sopayla darp edilen Doktor Günay için eylem yapıldı: Etkili bir sağlıkta şiddet yasası istiyoruz
﻿İzmir'de sopayla darp edilen Doktor Günay için eylem yapıldı: Etkili bir sağlıkta şiddet yasası istiyoruz
﻿Ebru Polat göğüslerini zincirle bağladığı pozunu paylaştı. Sosyal medya yıkıldı
﻿Ebru Polat göğüslerini zincirle bağladığı pozunu paylaştı. Sosyal medya yıkıldı
﻿Ebru Polat göğüslerini zincirle bağladığı pozunu paylaştı. Sosyal medya yıkıldı
﻿Çalıntı otomobille sevgiliyle 8 saat şehir turu
﻿Çalıntı otomobille sevgiliyle 8 saat şehir turu
﻿Çalıntı otomobille sevgiliyle 8 saat şehir turu
﻿Necati Şaşmaz tarikat kuralını bozdu
﻿Necati Şaşmaz tarikat kuralını bozdu
﻿Necati Şaşmaz tarikat kuralını bozdu
﻿Yer bilimcilerin uğrak noktası. Yanık Ülke
﻿Yer bilimcilerin uğrak noktası. Yanık Ülke
﻿Yer bilimcilerin uğrak noktası. Yanık Ülke
﻿Yer bilimcilerin uğrak noktası. Yanık Ülke
﻿Yer bilimcilerin uğrak noktası. Yanık Ülke
﻿Yer bilimcilerin uğrak noktası. Yanık Ülke
﻿Evlilik beklerken ayrılık haberi geldi. Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz birbirini tek kalemde sildi
﻿Evlilik beklerken ayrılık haberi geldi. Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz birbirini tek kalemde sildi
﻿Evlilik beklerken ayrılık haberi geldi. Cemre Baysel ve Aytaç Şaşmaz birbirini tek kalemde sildi
﻿Sibel Can ve Hakan Ural’ın oğlu Engincan Ural Merve Kaya ile dünya evine gerdi
﻿Sibel Can ve Hakan Ural’ın oğlu Engincan Ural Merve Kaya ile dünya evine gerdi
﻿Sibel Can ve Hakan Ural’ın oğlu Engincan Ural Merve Kaya ile dünya evine gerdi
﻿244 yıllık Beylerbeyi Hamamı 48 milyon TL’ye satışa çıktı! Müzeyyen Senar, Fecri Ebcioğlu, Huysuz Virjin’in uğrak mekanıydı
﻿244 yıllık Beylerbeyi Hamamı 48 milyon TL’ye satışa çıktı! Müzeyyen Senar, Fecri Ebcioğlu, Huysuz Virjin’in uğrak mekanıydı
﻿244 yıllık Beylerbeyi Hamamı 48 milyon TL’ye satışa çıktı! Müzeyyen Senar, Fecri Ebcioğlu, Huysuz Virjin’in uğrak mekanıydı
﻿Dünyanın en pahalı motosikletleri belli oldu
﻿Dünyanın en pahalı motosikletleri belli oldu
﻿Dünyanın en pahalı motosikletleri belli oldu
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.