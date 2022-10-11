Hande Sarıoğlu giydiği kıyafetle ortalığı karıştırdı. Programda olanlar oldu

Ünlü spiker Hande Sarıoğlu sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelmeye devam ediyor.
Son olarak siyah mini tayt tulumuyla poz veren Sarıoğlu'na yakın arkadaşı Aleyna Kalaycıoğlu hemen yorum yapmayı ihmal etmedi.
Hande Sarıoğlu, sosyal medyaya yüklediği oryantal videosu nedeniyle spikerlik işinden ayrılmak zorunda kalmıştı.
Bunun ardından sosyal medyaya ağırlık veren Sarıoğlu, paylaşımlarıyla son zamanların popüler isimlerinden biri oldu.
YouTube, Instagram gibi platformlarda aktif olarak içerik üreten Hande Sarıoğlu adeta sosyal medya fenomenlerinden biri oldu.
İddialı pozlarıyla sık sık gündemde olan isim, bu pozlara bir yenisini daha ekledi.
Yaptığı paylaşımlarla ve yorumlarla son dönemin en popüler isimlerinden olan Hande Sarıoğlu'nun son olarak kedi kadın görüntüsü olay oldu.
İşte Hande Sarıoğlu'nun o pozları...