Hesaplara tek seferde 22 bin 500 TL yatırılacak. Promosyon anlaşmalarında müthiş gelişme

Bankalar ve kurumlar arasındaki promosyon ihaleleri sonucunda çalışanları sevindirecek miktarlar duyuruldu.

Kurumlar öncelikleri çalışanların haklarını korumak olarak tanımlandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Vakıfbank arasında 3 yıllık anlaşma kapsamında 24.500 TL'nin altına imzalar atıldı.

Duyuruyu İş Sendikası Mersin 1 no.lu Şube Başkanı Nail Kaya yaptı. Kaya'nın konuyla ilgili sözleri ise şu şekilde:

“Örgütlü ve Yetkili bulunduğumuz Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Meski Kadrolu İşçi arkadaşlarımızın (3 Yıllık) promosyon ücreti 22.500 olarak Vakıfbank Yetkilileri ile bugün itibariyle anlaşma sağlanmıştır.

Promosyon ücretleri şubat ayı maaşını takip eden en geç, 3 İş Günü içerisinde (18 ŞUBAT) tarihinde işçi arkadaşlarımızın hesaplarına yatırılacaktır.

İşçi arkadaşlarımıza Promosyon Ücretleri Hayırlı, Uğurlu Olsun”