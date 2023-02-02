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Hesaplara tek seferde 22 bin 500 TL yatırılacak. Promosyon anlaşmalarında müthiş gelişme

Maaş promosyonu için bankalar ve kurumların görüşmeleri devam ederken yeni bir promosyon anlaşması haberi Mersin Büyükşehir Belediyesinden geldi.

Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe - 16:05
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Promosyon anlaşmalarında gelişme

Hesaplara tek seferde 22 bin 500 TL yatırılacak. Promosyon anlaşmalarında müthiş gelişme
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Bankalar ve kurumlar arasındaki promosyon ihaleleri sonucunda çalışanları sevindirecek miktarlar duyuruldu.

Kurumlar öncelikleri çalışanların haklarını korumak olarak tanımlandı. Mersin Büyükşehir Belediyesi ile Vakıfbank arasında 3 yıllık anlaşma kapsamında 24.500 TL'nin altına imzalar atıldı. 

Duyuruyu İş Sendikası Mersin 1 no.lu Şube Başkanı Nail Kaya yaptı. Kaya'nın konuyla ilgili sözleri ise şu şekilde:

 “Örgütlü ve Yetkili bulunduğumuz Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Meski Kadrolu İşçi arkadaşlarımızın  (3 Yıllık) promosyon ücreti 22.500 olarak Vakıfbank Yetkilileri ile bugün itibariyle anlaşma sağlanmıştır.

Promosyon ücretleri şubat ayı maaşını takip eden en geç, 3 İş Günü içerisinde (18 ŞUBAT) tarihinde işçi arkadaşlarımızın hesaplarına yatırılacaktır.
İşçi arkadaşlarımıza Promosyon Ücretleri Hayırlı, Uğurlu Olsun”

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ali
2.02.2023 17:03
Bu promosyonlar dinen caiz mi?  
 
VATANDAŞ
2.02.2023 16:18
çevre bakanlığıda güncelleme bekliyor.  
 
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