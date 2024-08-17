Promosyonda görülmemiş artış! Akbank 61 bin 100 TL ödeme yapıyor

İstanbul Kağıthane İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, promosyon ödemesi konusunda yaptığı görüşmeler sonucunda bir adım atmaya karar verdi. Yapılan toplantılar neticesinde, Akbank ile promosyon anlaşması imzalandı. Bu anlaşma kapsamında, Akbank'ın İstanbul Kağıthane İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne ödeyeceği promosyon tutarı 61 bin 100 TL olarak belirlendi.



Gerçek Gündem'deki habere göre; Kağıthane İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün Akbank ile imzaladığı yeni promosyon sözleşmesi kapsamında öğretmenlere 61 bin 100 TL promosyon ödemesi yapılacağı öğrenildi. Söz konusu promosyon ödemesi, öğretmenlerin yüzünü güldürürken, Kağıthane İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Akbank arasında 3 yıllık promosyon sözleşmesi imzalandı.

AKBANK’IN EMEKLİ KAMPANYASI

SGK emekli aylığını Akbank'tan alan emeklilere 15 bin liraya kadar promosyona ek 2 bin 500 lira chip-parayla beraber toplamda 17 bin 500 lira ödeme yapıyor.

Maaş Tutar Aralığı Toplam promosyon tutarı

0 - 9 bin 999 TL ise 6 bin 250 TL

10 bin TL - 14 bin 999 TL ise 10 bin TL

15 bin TL - 19 bin 999 TL 12 bin 500 TL

20 bin TL ve üzeri ise 15 bin TL veriliyor.