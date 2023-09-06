Prostat kanserinde hayat kurtaran 4 öneri

Editör: Abdullah Keleş

Prostat kanseri dünyada ve ülkemizde önemli bir sağlık sorunu olduğu biliniyor. Araştırmalar, ülkelerin yüzde 60’ında erkeklerde en sık görülen kanser türü olmasının yanı sıra Batı ülkelerinde bir erkeğin yaşamı boyunca prostat kanserine yakalanma olasılığının yüzde 12,5 olduğunu gösteriyor.

Prof. Dr. Can Öbek 1-30 Eylül Dünya Prostat Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında yaptığı açıklamada prostat kanserinde hayat kurtaran 4 önerisini anlattı, önemli uyarılarda bulundu.

İŞTE PROSTAT KANSERİNDE HAYAT KURTARAN 4 ÖNERİ…

- Yaşam biçiminize dikkat edin

- Erken tanı mümkün ve hayat kurtarıyor

- 40 yaş sonrası mutlaka tarama testi yaptırın

- Bu şikayetlerinizde hekime başvurmayı ertelemeyin

PROSTAT KANSERİ NEDİR?

Prostat kanseri, erkeklerde en sık görülen kanser türüdür. Kansere bağlı ölümlerde ise ikinci sırada yer alır. Prostat, erkeklerde bulunan, yaklaşık olarak bir ceviz büyüklüğünde, mesanenin altında yerleşmiş, üreme faaliyetleri için çeşitli salgılar üreten bir salgı organıdır.

Prostat kanseri, prostat dokusunu oluşturan bazı hücrelerin anormal seyir göstererek tümör yapıları oluşturması sonucu meydana gelir. Kanserler, prostatın sadece bir kısmından gelişebileceği gibi birden çok kısmında da gelişebilir.

Genellikle 65 yaş üstünde görülen bu hastalık erken dönemlerinde hiçbir belirti vermeyebilir. Fakat tedavi edilmezse zamanla büyüyerek idrar kanalına baskı yaratabilir. Böyle hastalarda idrar yapmayla ilgili bazı şikayetler meydana gelir.

PROSTAT KANSERİ BELİRTİLERİ

-Özellikle geceleri sık idrar çıkma ihtiyacı

-İdrar yapmaya başlarken ya da durdururken zorlanma

-Damla damla, kesintili idrar yapmak

-Cinsel ilişki sırasında ve boşalma anında ağrı, yanma, acı hissetmek

-Cinsel ilişki sonrası boşalma miktarında azalma

-İdrarda ya da menide kan görülmesi

-Ereksiyon sırasında zorlanma