Protestolar başbakanın gezisini iptal ettirdi

Başbakanın gezinin iptali hükümet sözcüsü tarafından duyuruldu.

Ülkede süren protestolarda en az 114 kişinin öldüğü tahmin ediliyor.

Eylemler, kamu işlerindeki kotalara karşı öğrenci isyanının ardından başladı. Bu kotalar, yerlerin %30'unu ülkenin Pakistan'dan bağımsızlığı için mücadele eden ailelere ayırdı.

Hasina hükümeti 2018'de kota sistemini kaldırmıştı ancak mahkeme geçen ay kuralı yeniden uygulamaya koydu. Protestolar nedeniyle hükümet sokağa çıkma yasağı ilan etti ve ofis ve kurumların iki gün süreyle kapatılmasını emretti.

Hasina'nın 15 yıllık iktidardan sonra dördüncü dönemine yeniden seçilmesinden bu yana en büyük gösteriler olan eylemler, ülkenin 171 milyon nüfusunun beşte birini temsil eden gençler arasındaki yüksek işsizlik oranından da kaynaklanıyor.

Bangladeş'teki internet hizmetleri Perşembe gününden bu yana askıya alınarak ülke tam anlamıyla dünyadan izole edildi. Hükümet ülkede halka açık toplantıların yasaklanmasına uymayan protestoculara baskı yaptı. Hükümet ayrıca eylemleri bastırmak için orduyu seferber etti.