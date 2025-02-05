Protokol asfaltı! 2 yıldır harap haldeydi, 1 günde tamamlandı

Kahramanmaraş merkezli 11 kentte büyük yıkıma sebep olan 6 Şubat depremlerinin yaşandığı Hatay'da yaşayan vatandaşların uzun süredir yapılmasını beklediği yolların 6 Şubat anma törenleri öncesinde hızla yapılması dikkatlerden kaçmadı.

Cumhuriyet'in haberine göre; Depremde en büyük yıkımı yaşayan Hatay’da 6 Şubat öncesi protokol hazırlıkları başladı.

Hatay'da anayollara asfalt dökülürken Atatürk Caddesi başta olmak üzere birçok sokak ve konteyner kent girişi ışıklandırıldı. Peyzaj düzenlemesi yapıldı.

Törenler öncesi protokol karşılaması için yapılan çalışmalar nedeniyle anayollar yurttaşlara kapatıldı. Yaşananlara tepki gösteren yurttaşlar, “İki yıldır halk için yapılmayanlar üç gündür protokol için yapılıyor. İki gün göz boyayıp sonra yine bizi sorunlarımızla baş başa bırakacaklar” ifadelerini kullandı.

Sözcü'den Gülnur Saydam ise maynı konuya dair gelişmeleri Sözcü TV'ye şu sözlerle aktardı:

"*Burası, uzun zamandır çukurlarla dolu bir yoldu. En ufak bir yağmurda bile arabalar suya gömülüyor, sanayi bölgesi adeta çıkmaz bir hale geliyordu. Toz, duman; aklınıza ne gelirse burada etkiliydi.

*Ancak bu sabah itibarıyla tamamen yeni bir asfalt döşendi. Neden mi? Çünkü 6 Şubat’ta burada protokol olacak. Bakanlar, vali, belediye başkanı ve şehir dışından gelen depremzedeler burada bulunacak.

*Görülüyor ki, aylarca şikayet edilen ve insanların maddi-manevi zarara uğradığı bu yol, yalnızca bir gün içinde tamamen asfaltlanabiliyor.

*Yani, yıllardır dile getirilen birçok sorun bir yana, burada yapılanlar ve söylenenler daha çok görsel bir şölenden ibaret gibi görünüyor."