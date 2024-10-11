PSG Başkanı meydan okudu: Beğenmiyorsanız oynamayın!

Paris Saint-Germain başkanı Nasser Al-Khelaïfi, FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın yeni formatını savundu. Turnuvaya katılmak istemeyenlere ise "Oynamasınlar" dedi. FIFA'nın revize edilmiş bu organizasyonu, 15 Haziran 2025'te ABD'de başlayacak ve 32 takım, dört hafta boyunca ülke genelindeki stadyumlarda mücadele edecek.

Bu yeni format, takvim üzerindeki ek stres nedeniyle bazı oyuncular tarafından eleştiriliyor. Özellikle Manchester City ve Real Madrid gibi takımlar, turnuvada derinlere ilerlemeleri durumunda 11 ay sürecek bir sezonla karşı karşıya kalacak.

Al-Khelaïfi, kulüplerin bu etkinlik için heyecanlı olduğunu ve artan oyuncu maaşlarından kaybedilen parayı geri kazanacaklarını belirtti. "Şikayet eden oyuncular veya kulüpler, oynamasın. Şikayet varsa oynamasın," diye konuştu.

Al-Khelaïfi, takvim konusunun tartışmalı olduğunu kabul ederek, tüm tarafların bir araya gelip ortak bir çözüm bulması gerektiğini ifade etti. ECA başkanı olarak, Kulüpler Dünya Kupası'nın başarılı olacağına inandığını vurguladı. "Bu turnuva, hem katılan hem de katılmayan kulüpler için önemli gelirler getirecek," dedi.