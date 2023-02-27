27 Şubat 2023 Pazartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • PSG Marsilya'lı yendi, Mbappe ile Messi tarihe geçti

PSG Marsilya'lı yendi, Mbappe ile Messi tarihe geçti

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde 25. haftanın kapanış maçında Paris Saint-Germain deplasmanda Olimpik Marsilya'yı 3-0 yendi.

Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi - 05:53
Takip Et

PSG, Marsilya ile farkı açtı

PSG Marsilya'lı yendi, Mbappe ile Messi tarihe geçti
+
Aa
-

Fransa Ligi'nde liderlik koltuğunda oturan PSG, en yakın takipçisi Olimpik Marsilya'ya konuk oldu.

Son şampiyon PSG, Mbappe'nin 25 ve 55, Messi'nin 29. dakikadaki golleriyle 3 puanı hanesine yazdırdı.

PSG formasıyla tüm kulvarlarda attığı gol sayısını 200'e yükselten Mbappe, Cavani'ye ait kulüp rekorunu egale etti.

Messi ise kulüp kariyerindeki 700. golüne ulaştı. Arjantinli futbolcu, gollerinin 672'sini Barcelona, 28'ini de PSG formasıyla attı.

Öte yandan Olimpik Marsilya forması giyen Cengiz Ünder, ilk 11'de sahaya çıktı ve 81 dakika oynadı.

PSG puanını 60'a çıkararak Olimpik Marsilya ile arasındaki farkı 8 puana yükseltti.

 

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Oğuzhan Uğur'dan kendisini hedef gösteren Melih Gökçek'e yanıt
1
﻿Oğuzhan Uğur'dan kendisini hedef gösteren Melih Gökçek'e yanıt
﻿Oğuzhan Uğur'dan kendisini hedef gösteren Melih Gökçek'e yanıt
﻿Mehmet Faraç mutfaktaki yangını açıkladı: Ette zam durmuyor iktidar seyrediyor
2
﻿Mehmet Faraç mutfaktaki yangını açıkladı: Ette zam durmuyor iktidar seyrediyor
﻿Mehmet Faraç mutfaktaki yangını açıkladı: Ette zam durmuyor iktidar seyrediyor
﻿Ahmet Ercan son kez uyardı: Devlet büyükleri, bürokratlar, YÖK Başkanı bunu hemen yapın
3
﻿Ahmet Ercan son kez uyardı: Devlet büyükleri, bürokratlar, YÖK Başkanı bunu hemen yapın
﻿Ahmet Ercan son kez uyardı: Devlet büyükleri, bürokratlar, YÖK Başkanı bunu hemen yapın
﻿Akit yazarı Ali Karahasanoğlu'ndan Fenerbahçe taraftarına ağır hakaretler: Ulan ahlaksızlar
4
﻿Akit yazarı Ali Karahasanoğlu'ndan Fenerbahçe taraftarına ağır hakaretler: Ulan ahlaksızlar
﻿Akit yazarı Ali Karahasanoğlu'ndan Fenerbahçe taraftarına ağır hakaretler: Ulan ahlaksızlar
﻿Hükümet istifa sloganları Bahçeli'yi kızdırdı: Maçlar seyircisiz oynansın
5
﻿Hükümet istifa sloganları Bahçeli'yi kızdırdı: Maçlar seyircisiz oynansın
﻿Hükümet istifa sloganları Bahçeli'yi kızdırdı: Maçlar seyircisiz oynansın
﻿Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan İstanbul depreminin korkunç yüzünü rakamlarla anlattı
6
﻿Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan İstanbul depreminin korkunç yüzünü rakamlarla anlattı
﻿Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan İstanbul depreminin korkunç yüzünü rakamlarla anlattı
﻿Karabük'te çıkan örtü yangını söndürüldü
7
﻿Karabük'te çıkan örtü yangını söndürüldü
﻿Karabük'te çıkan örtü yangını söndürüldü
﻿100 dönüm arazi kül oldu
﻿100 dönüm arazi kül oldu
﻿100 dönüm arazi kül oldu
﻿Görüş mesafesi 5 metre. Sisten göz gözü görmüyor
﻿Görüş mesafesi 5 metre. Sisten göz gözü görmüyor
﻿Görüş mesafesi 5 metre. Sisten göz gözü görmüyor
﻿Ersun Yanal Süper Lig'e geri dönüyor
﻿Ersun Yanal Süper Lig'e geri dönüyor
﻿Ersun Yanal Süper Lig'e geri dönüyor
﻿Adıyaman'da 5 büyüklüğünde deprem
﻿Adıyaman'da 5 büyüklüğünde deprem
﻿Adıyaman'da 5 büyüklüğünde deprem
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.