PSG Milan'ı dağıttı. Manchester City Haaland'la kazandı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-24 sezonunun üçüncü haftası, 6 maçla tamamlandı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda, E, F, G ve H gruplarında 6 maç oynandı.
Alınan sonuçlar şöyle:
E Grubu:
Celtic (İskoçya)-Atletico Madrid (İspanya): 2-2
F Grubu:
Paris Saint-Germain (Fransa)-Milan (İtalya): 3-0
Newcastle United (İngiltere)-Borussia Dortmund (Almanya): 0-1
G Grubu:
Young Boys (İsviçre)-Manchester City (İngiltere): 1-3
Leipzig (Almanya)-Kızılyıldız (Sırbistan): 3-1
H Grubu:
Royal Antwerp (Belçika)-Porto (Portekiz): 1-4