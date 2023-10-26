PSG Milan'ı dağıttı. Manchester City Haaland'la kazandı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonun 3. hafta maçlarında gol yağdı.

KAYNAK: AA
PSG Milan'ı dağıttı. Manchester City Haaland'la kazandı

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2023-24 sezonunun üçüncü haftası, 6 maçla tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 1 numaralı organizasyonunda, E, F, G ve H gruplarında 6 maç oynandı.

Alınan sonuçlar şöyle:

E Grubu:

Celtic (İskoçya)-Atletico Madrid (İspanya): 2-2

F Grubu:

Paris Saint-Germain (Fransa)-Milan (İtalya): 3-0

Newcastle United (İngiltere)-Borussia Dortmund (Almanya): 0-1

G Grubu:

Young Boys (İsviçre)-Manchester City (İngiltere): 1-3

Leipzig (Almanya)-Kızılyıldız (Sırbistan): 3-1

H Grubu:

Royal Antwerp (Belçika)-Porto (Portekiz): 1-4


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