PSG Montpeiller'i rahat geçti

Fransa Ligue 1'in 21. haftasında Paris Saint Germlain, konuk olduğu Montpellier'i 3-1 yendi.

Karşılaşmanın 10. dakikasında Mbappe'nin penaltı kaçırması PSG'nin hızını kesmedi.

İkinci yarıya da atak başlayan PSG, 55. dakikada Ruiz, 72. dakikada da Messi'nin golleriyle 2-0 öne geçti.

Montpellier, 89. dakikada Nordin ile umutlandı. Ancak 90+2'de sahneye Zaire-Emery çıktı ve topu ağlara yolladı: 3-1.

Bu sonuçla PSG, 51 puana yükselirken Montpellier ise 20 puanda kaldı.