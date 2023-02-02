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PSG Montpeiller'i rahat geçti

Fransa'da Ligue 1'de Paris Saint Germain, Montpeiller deplasmanında 3 golle kazandı

Haber Giriş: 2 Şubat 2023 Perşembe - 07:54
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PSG, Montpeiller'i deplasmanda yendi

PSG Montpeiller'i rahat geçti
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Fransa Ligue 1'in 21. haftasında Paris Saint Germlain, konuk olduğu Montpellier'i 3-1 yendi.

Karşılaşmanın 10. dakikasında Mbappe'nin penaltı kaçırması PSG'nin hızını kesmedi.

İkinci yarıya da atak başlayan PSG, 55. dakikada Ruiz, 72. dakikada da Messi'nin golleriyle 2-0 öne geçti.

Montpellier, 89. dakikada Nordin ile umutlandı. Ancak 90+2'de sahneye Zaire-Emery çıktı ve topu ağlara yolladı: 3-1.

Bu sonuçla PSG, 51 puana yükselirken Montpellier ise 20 puanda kaldı.

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