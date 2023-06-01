PSG resmen açıkladı. Messi son maçına çıkacak

Paris Saint Germain'in teknik direktörü Christophe Galtier, Messi ile ilgili açıklama yaptı.

PSG resmen açıkladı. Messi son maçına çıkacak

Fransa'nın Paris Saint Germain takımı ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Arjantinli yıldız Lionel Messi'nin kalıp kalmayacağı belli oldu.

PSG'nin teknik direktörü Christophe Galtier, Messi'nin Clermont ile cumartesi günü Parc des Princes'ta oynanacak maçta son kez PSG formasını giyeceğini açıkladı. Galtier, "Dünya Futbol tarihinin en iyi futbolcusunu çalıştırma ayrıcalığına sahip olduğum için gururluyum" diye konuştu.

Fransız takımında 2 sezon forma giyen Lionel Messi, 74 maçta 32 gol atarken 35 de asiste imza attı. İki lig, bir de Fransa Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

Messi'nin bundan sonra nerede oynayacağı da merak ediliyor. 35 yaşındaki futbolcunun adı eski takımı Barcelona, Suudi Arabistan ekibi Al Hilal ve ABD'den Inter Miami ile anılıyor.

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