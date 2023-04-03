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PSG taraftarından flaş protesto. Oruç açma arasına tepki gösterdiler

Ligue 1'de PSG taraftarı Lyon maçında maç arasında oruç açmaya tepki gösterdi. PSG taraftarı, "Bir hurma, bir bardak su, oldu FFF'nin kabusu" pankartıyla protesto etti.

Haber Giriş: 3 Nisan 2023 Pazartesi - 23:19
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PSG taraftarı maçlarda oruç açma arasına tepkili

PSG taraftarından flaş protesto. Oruç açma arasına tepki gösterdiler
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Fransa Futbol Federasyonunun (FFF), Müslüman futbolcuların oruçlarını açması için maçlara ara verilmesini yasaklamasına, Paris Saint-Germain (PSG) taraftarları pankartla tepki gösterdi.

PSG PROTESTO ETTİ
Fransa Ligue 1'in lideri PSG'nin, Olimpik Lyon'u ağırladığı maç öncesi PSG taraftar grubu Paris Ultra Kolektifi, Müslüman futbolculara yönelik bu adımı açtıkları "Bir hurma, bir bardak su, oldu FFF'nin kabusu" yazılı pankartla protesto etti.

CEZA KAPIDA
Fransa Futbol Federasyonu, 30 Nisan'da Federal Hakemler Komisyonuna gönderdiği yazıda, laiklik ilkesine saygı gereği Müslüman futbolcuların oruçlarını açması için maçlara ara verilmemesini istemiş, aykırı davrananların ceza alabileceği uyarısında bulunmuştu.

 

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