21 Mart 2023 Salı
İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Spor
  • >
  • Yok artık PSG: Napolili futbolcu için çılgın teklif

Yok artık PSG: Napolili futbolcu için çılgın teklif

İtalyan basını Paris Saint Germain'in Napolili Kvaratskhelia için gözden çıkardığı bonservis bedelini yazdı.

Haber Giriş: 21 Mart 2023 Salı - 05:05
Takip Et

PSG'den Kvaratskhelia için dudak uçuklatan para 

Yok artık PSG: Napolili futbolcu için çılgın teklif
+
Aa
-

Fransa'nın yıldızlar karması takımı Paris Saint Germain'in yeni bir transfere hazırlandığı ileri sürüldü.

İtalyan gazetesi Corrieredellosport'a göre PSG, İtalya'da şampiyonluğa koşan Napoli'nin Gürcü futbolcusu Kvaratskhelia'ya talip oldu.

Napoli'nin sezon başında Dinamo Batum'dan 10 milyon euroya transfer ettiği futbolcu için PSG'nin 180 milyon euro teklif etmeye hazırlandığı da haberde yer aldı.

İtalya'da parlak bir sezon geçiren Kvaratskhelia'ya Napolili taraftarlar Maradona'dan esinlenerek 'Kvaradona' adını taktı.

Napoli'nin bu sezonki başarısında büyük rol oynayan Kvaratskhelia, 30 maçta 14 gol atıp 16 asist yaptı.

22 yaşındaki futbolcunun Real Madrid'in de listesinde olduğu ileri sürüldü.

Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu. 42 ildeki anketten flaş sonuç
1
﻿Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu. 42 ildeki anketten flaş sonuç
﻿Erdoğan mı Kılıçdaroğlu mu. 42 ildeki anketten flaş sonuç
﻿Selçuk Geçer'in anketinden kim çıktı. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
2
﻿Selçuk Geçer'in anketinden kim çıktı. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
﻿Selçuk Geçer'in anketinden kim çıktı. Kılıçdaroğlu mu Erdoğan mı
﻿Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı. 9 ili şiddetli yağış vuracak
3
﻿Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı. 9 ili şiddetli yağış vuracak
﻿Meteoroloji'den uyarı üstüne uyarı. 9 ili şiddetli yağış vuracak
﻿EYT'de son dakika gelişmesi: Binlerce kişiye emeklilik yolu açıldı
4
﻿EYT'de son dakika gelişmesi: Binlerce kişiye emeklilik yolu açıldı
﻿EYT'de son dakika gelişmesi: Binlerce kişiye emeklilik yolu açıldı
﻿Çok yakın diyerek duyurdu. Celal Şengör İstanbul depreminin tarihini açıkladı
5
﻿Çok yakın diyerek duyurdu. Celal Şengör İstanbul depreminin tarihini açıkladı
﻿Çok yakın diyerek duyurdu. Celal Şengör İstanbul depreminin tarihini açıkladı
﻿10 yıl boyunca çocuk sahibi olmayı bekledi. 100 bin dolara aldıkları ev oğluna mezar oldu
6
﻿10 yıl boyunca çocuk sahibi olmayı bekledi. 100 bin dolara aldıkları ev oğluna mezar oldu
﻿10 yıl boyunca çocuk sahibi olmayı bekledi. 100 bin dolara aldıkları ev oğluna mezar oldu
﻿Dolar 19'u aşınca yeni karar alındı: 5'ten 2,5'a düşürüldü
7
﻿Dolar 19'u aşınca yeni karar alındı: 5'ten 2,5'a düşürüldü
﻿Dolar 19'u aşınca yeni karar alındı: 5'ten 2,5'a düşürüldü
﻿Biden onayladı: COVID-19'un kökenlerinin araştırılacak
﻿Biden onayladı: COVID-19'un kökenlerinin araştırılacak
﻿Biden onayladı: COVID-19'un kökenlerinin araştırılacak
﻿Yok artık PSG: Napolili futbolcu için çılgın teklif
﻿Yok artık PSG: Napolili futbolcu için çılgın teklif
﻿Yok artık PSG: Napolili futbolcu için çılgın teklif
﻿Barcelona'dan flaş Türkiye çağrısı
﻿Barcelona'dan flaş Türkiye çağrısı
﻿Barcelona'dan flaş Türkiye çağrısı
﻿Otomobil ile TIR çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
﻿Otomobil ile TIR çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
﻿Otomobil ile TIR çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.