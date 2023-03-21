﻿Yok artık PSG: Napolili futbolcu için çılgın teklif

Fransa'nın yıldızlar karması takımı Paris Saint Germain'in yeni bir transfere hazırlandığı ileri sürüldü.

İtalyan gazetesi Corrieredellosport'a göre PSG, İtalya'da şampiyonluğa koşan Napoli'nin Gürcü futbolcusu Kvaratskhelia'ya talip oldu.

Napoli'nin sezon başında Dinamo Batum'dan 10 milyon euroya transfer ettiği futbolcu için PSG'nin 180 milyon euro teklif etmeye hazırlandığı da haberde yer aldı.

İtalya'da parlak bir sezon geçiren Kvaratskhelia'ya Napolili taraftarlar Maradona'dan esinlenerek 'Kvaradona' adını taktı.

Napoli'nin bu sezonki başarısında büyük rol oynayan Kvaratskhelia, 30 maçta 14 gol atıp 16 asist yaptı.

22 yaşındaki futbolcunun Real Madrid'in de listesinde olduğu ileri sürüldü.