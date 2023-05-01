2017'de Neymar, Kylian Mbappe ve son olarak 2021'de Lionel Messi için son dönemin en flaş transferlerine imza atan Paris Saint-Germain'in, oyuncuların menajerlerine de rekor ödeme yaptığı ortaya çıktı.

PSG'DEN MENAJERLERE REKOR ÖDEME

Paris Saint-Germain'in, geçtiğimiz 2022 yılında menajerlere yaklaşık 40 milyon euro ödeme yaptığı belirtildi. Mali Denetim Otoritesi tarafından paylaşılan bilgilere göre bu rakamın PSG için bir rekor olduğu kaydedildi. PSG'nin arkasında yer alan Marsilya ve Monaco'nun ise sırasıyla menajerler için 10 ve 9.2 milyon euro ödeme yaptığı aktarıldı.

PSG'nin menajerler için 2017-2018'de 23.2, 2018-2019'da 25.8, 2019-2020'de 26.9 ve 2020-2021 sezonlarında 25.45 milyon euro ödediği ifade edildi.