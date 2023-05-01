PSG'den menajerlere rekor ödeme

Son beş yılda yıldız topluluğu oluşturan PSG'nin oyuncuların yanı sıra menajerlere de rekor ödeme yaptığı ortaya çıktı.

PSG'den menajerlere rekor ödeme

2017'de Neymar, Kylian Mbappe ve son olarak 2021'de Lionel Messi için son dönemin en flaş transferlerine imza atan Paris Saint-Germain'in, oyuncuların menajerlerine de rekor ödeme yaptığı ortaya çıktı.

PSG'DEN MENAJERLERE REKOR ÖDEME
Paris Saint-Germain'in, geçtiğimiz 2022 yılında menajerlere yaklaşık 40 milyon euro ödeme yaptığı belirtildi. Mali Denetim Otoritesi tarafından paylaşılan bilgilere göre bu rakamın PSG için bir rekor olduğu kaydedildi. PSG'nin arkasında yer alan Marsilya ve Monaco'nun ise sırasıyla menajerler için 10 ve 9.2 milyon euro ödeme yaptığı aktarıldı.

PSG'nin menajerler için 2017-2018'de 23.2, 2018-2019'da 25.8, 2019-2020'de 26.9 ve 2020-2021 sezonlarında 25.45 milyon euro ödediği ifade edildi.

Öne Çıkanlar
Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman? Camdaki Kız 77. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Camdaki Kız yeni bölüm ne zaman? Camdaki Kız 77. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Kızılcık Şerbeti yeni bölüm ne zaman? Kızılcık Şerbeti 24. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Yargı’nın 63. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yargı’nın sezon finali ne zaman?
Yargı’nın 63. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yargı’nın sezon finali ne zaman?
Özgür Demirtaş açıkladı: Artık pastırmanın kilogram fiyatı yerine gram fiyatını yazıyorlar
Özgür Demirtaş açıkladı: Artık pastırmanın kilogram fiyatı yerine gram fiyatını yazıyorlar
Gökten inen kutsal kayın ağacı ve Türk mitolojisi
Gökten inen kutsal kayın ağacı ve Türk mitolojisi
Terzi fragmanı yayınlandı mı? Çağatay Ulusoy’un dizisi Terzi konusu nedir?
Terzi fragmanı yayınlandı mı? Çağatay Ulusoy’un dizisi Terzi konusu nedir?
Son Haberler
Fenerbahçe'de yüzleri güldüren gelişme Spor
Fenerbahçe'de yüzleri güldüren gelişme
YSK, Yurtdışı ve gümrük kapılarındaki oy verme işleminde son durumu açıkladı Siyaset
YSK, Yurtdışı ve gümrük kapılarındaki oy verme işleminde son durumu açıkladı
Kılıçdaroğlu Manisa'da açıkladı ‘150 bin taşeron işçisine kadro vereceğiz’ Siyaset
Kılıçdaroğlu Manisa'da açıkladı ‘150 bin taşeron işçisine kadro vereceğiz’
Şehirlerine geri dönmek isteyen depremzedelere ulaşım yardımı yapılacak Güncel
Şehirlerine geri dönmek isteyen depremzedelere ulaşım yardımı yapılacak
VAR uygulamalı tarihe geçen güreşte başpehlivan Orhan Okulu Spor
VAR uygulamalı tarihe geçen güreşte başpehlivan Orhan Okulu
Ekrem İmamoğlu gençlere seslendi: Hiç bıkmadan usanmadan sandıkları korumaya hazır mıyız? Siyaset
Ekrem İmamoğlu gençlere seslendi: Hiç bıkmadan usanmadan sandıkları korumaya hazır mıyız?