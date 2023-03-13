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  • PSG'li oyuncu Bayern Münih maçına sarhoş çıktı. Fransız gazeteciden skandalı açıkladı

PSG'li oyuncu Bayern Münih maçına sarhoş çıktı. Fransız gazeteciden skandalı açıkladı

Fransız gazeteci Romain Molina, PSG'li bir futbolcunun Bayern Münih maçına sarhoş çıktığını dile getirdi.

Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi - 13:07
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PSG'li oyuncu maça sarhoş çıktı

PSG'li oyuncu Bayern Münih maçına sarhoş çıktı. Fransız gazeteciden skandalı açıkladı
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PSG, iki maçta toplam 3-0 mağlup olduğu Bayern Münih'e elenerek Şampiyonlar Ligi'ne son 16 turunda veda etti.

SARHOŞ OYUNCU 11'DE BAŞLADI
Gazeteci Romain Molina, şok bir iddiaya yer verdi. Molina, bir PSG yıldızının Bayern Münih maçından önce antrenmanda sarhoş olduğunu öne sürdü. Christophe Galtier bu duruma rağmen bahsi geçen oyuncuyu Bayern Münih maçına ilk 11'de başlattı.

"YAPILAN ANTRENMANDA SARHOŞTU"
Molina şunları söyledi: "PSGli bir oyuncu, Bayern Münih maçından önce yapılan antrenmanda sarhoştu. Ayrıca aynı oyuncu, o hafta Cuma akşamı ve Cumartesi sabahı dışarıdaydı. Cumartesi günü PSG'nin Ligue 1'de Nantes maçı vardı."

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