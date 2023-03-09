Kylian Mbappe: Bizim maksimum seviyemiz bu kadar

PSG'nin yıldızı Kylian Mbappe, Bayern Münih'e mağlup oldukları karşılaşmayı değerlendirdi.

"BU SEZON OLMADI"

Şampiyonlar Ligi'nden elenmeleriyle ilgili konuşan Mbappe, "Hayal kırıklığı yaşıyoruz. Malesef bundan sonra böyle devam etmeliyiz. Sezon başındaki ilk basın toplantısında Şampiyonlar Ligi'nde elimizden gelenin en iyisini yapacağımızı söylemiştim. Bu da şampiyonluktu ama bu sezon olmadı" diye konuştu.

"MAKSİMUM SEVİYEMİZ BU KADAR"

Takım olarak seviyelerinin bu kadar olduğunu söylemekten çekinmeyen Fransız yıldız, "Bizim takım olarak maksimum seviyemiz bu kadar. Bayern'in ise Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için kurulmuş bir kadrosu var. Kendimizi düzeltip Ligue 1'de başarıya ulaşmaya çalışacağız" açıklamasını yaptı.