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UEFA maçında skandal! PSVli holigan Sevilla kalecisine saldırdı

PSV Sevilla maçında sahaya giren bir taraftar gecenin skandalına imza attı. Sevilla kalecisi Marko Dmitrovic'e saldırmak isteyen holigan kalecinin darbesiyle yere yığıldı.

Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe - 23:25
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PSV taraftarı Sevilla kalecisi Dmitrovic'e hücum etti

UEFA maçında skandal! PSVli holigan Sevilla kalecisine saldırdı
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UEFA Avrupa Ligi play off ikinci maçında PSV, sahasında Sevilla ile karşılaştı.
Bir PSV taraftarı, sahaya girerek Sevilla kalecisi Marko Dmitrovic'e saldırdı.

Philips Stadion'da oynanan maçı PSV 2-0 kazandı. Hollanda ekibine galibiyeti getiren golü 77. dakikada Luuk de Jong ve 90+5. dakikada Fabio Silva kaydetti.

Luuk de Jong'un 81. dakikada kaydettiği gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

İlk maçı 3-0 kazanan Sevilla, adını son 16 turuna yazdıran taraf oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu kura çekimi 24 Şubat Cuma günü saat 14.00'te çekilecek.

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