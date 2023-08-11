PTT AVM’den büyük skandal. Çocuklara kumar makinası şeklinde kumbara satıyorlar

PTT AVM'nin internet sitesi olan PttAVM.com üzerinden çocuklara yönelik kumar makinesi şeklinde kumbara satıldığı ortaya çıktı. Soru önergesi vererek konuyu Meclis'e taşıyan CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, "PTT bu satışlarıyla çocukları kumara mı yönlendirmektedir?" diye sordu.

CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü’nün iştirak şirketi e-ticaret sitesi PttAVM üzerinden çocuklara yönelik kumar makinesi şeklinde kumbaralar satıldığı ortaya çıkardı. Halıcı, konuyu Meclise taşıdı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu tarafından yazılı olarak yanıtlanması için soru önergesi veren CHP’li Halıcı, "PTT bu satışlarıyla çocukları kumara mı yönlendirmektedir?" diye sordu.

Halıcı önergesinde “En çok dikkat edilmesi, hassasiyetle yönlendirme yapılması gereken ve kişiliklerinin oturmaya başladığı dönemde çocuklara kumar makinesi şeklinde oyuncak veya kumbara vermek onların gelecekte kumar ve benzeri alışkanlıklara yönlenmesi riskini taşımaktadır” ifadelerini kullandı.