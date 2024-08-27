PTT’den yeni kampanya! Bu saatlerde indirim yapılacak

Kaynak: AA
PTT’den yeni kampanya! Bu saatlerde indirim yapılacak

PTT AŞ, kargo sürecini daha verimli hale getirmek ve müşteri memnuniyetini artırmak amacıyla “İndirimli Saatler” kampanyası başlattı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı olarak faaliyetlerini sürdüren PTT AŞ, 184 yıldır posta kargodan lojistiğe, e-ticaretten bankacılık hizmetlerine kadar birçok alanda geniş hizmet ağı ile Türkiye’nin dört bir yanına hizmet sunmaya devam ediyor.

HER GÜN 09.00-12.00 SAATLERİ ARASINDA İNDİRİM FIRSATI

Kampanya kapsamında, bireysel müşteriler hafta içi her gün 09.00-12.00 saatleri arasında gönderdikleri standart taşıma ve adres teslim gönderilerinde özel bir indirim fırsatından faydalanabilecekler.

Bu saatler arasında PTT iş yerlerini ziyaret eden müşteriler, yüzde 20 indirim fırsatını kullanarak kargo gönderilerini daha uygun fiyatlarla alıcılarına ulaştırabilecekler. Kargo indiriminden yararlanmak isteyen müşteriler, günlük 5 adet yurt içi varışlı gönderi için kampanyadan faydalanabiliyor. Bu sayede, bireysel müşteriler hem ekonomik hem de hızlı bir kargo hizmeti almış olacaklar.

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