Puldaki çocuk şu anda 108 yaşında. Atatürk'e verdiğim sözü tuttum

Patronlar Dünyası'nın haberine göre, Sabiha 1923 yılında 7 yaşındaydı. Henüz cumhuriyet ilan edilmemişti. Bir yurt gezisinde, Konya’da Mustafa Kemal’i karşılayanların arasında o da vardı. Mustafa Kemal küçük Sabiha’yı fark etti ve “Sen büyüyünce öğretmen ol” dedi. Bir asır geçti ama Sabiha Öğretmen o günü hiç unutmuyor...

İzmir’in Dikili ilçesinde 76 yaşındaki oğlu Ersun Özar ile yaşayan 1916 doğumlu Sabiha Özar, geçtiğimiz 1 Ekim’de 108 yaşına bastı. Cumhuriyet çınarı Özar, şimdi 100’üncü yıl kutlamalarını merakla bekliyor.

Büyük Önder Atatürk ile ilk kez 22 Mart 1923 tarihinde Konya’da karşılaşan Özar, Ata’nın kendisine ‘Okuyup öğretmen ol’ tavsiyesini dinleyip 42 yıl boyunca yüzlerce öğrenci yetiştirdi.

Sabiha Özar’ın Atatürk ile ikinci buluşması ise Cumhuriyet’in 10’uncu yıl kutlamalarında gerçekleşti, bu kez Atatürk ile konuşamasa da kürsüden onu izleyerek, törene katılan büyük kalabalıkla hep bir ağızdan10’uncu yıl marşını söyledi.

SON BULUŞMASI BURSA'DA GERÇEKLEŞTİ

Bursa Öğretmen Okulu’ndan mezun olarak öğretmenliğe adım atan Özar, eğitim ışığını Anadolu’nun dört bir köşesine ulaştırmaya çalıştı.

Özar’ın Atatürk ile son buluşması öğretmen okulundan mezun olduğu yıl olan1938’de Bursa’da Merinos Fabrikası’nın açılışında gerçekleşti. Ata’nın ilerleyen hastalığı nedeniyle renginin soluk olduğunu ve ayakta zor durduğunu belirten Özar, yanına ne kadar gitmek istediyse de gidemediğini hüzünle anlattı.

Bu duruma çok üzüldüğünü dile getiren Özar, “Eğer Atatürk’ün yanına gidebilseydim ona sarılıp, sözünü dinlediğimi, öğretmen olduğumu söyleyecektim” dedi.

CUMHURİYETİN İLANINI HATIRLIYOR

Cumhuriyetin ilan edildiği günü de hatırlayan Özar, “Her yerde bayraklar vardı ve törenler yapılıyordu. Çok büyük bir coşku vardı. Ardından gelen 10, 25 ve 50’nci yıl kutlamaları da çok görkemliydi. 100’üncü yıl kutlamaları nasıl olacak çok merak ediyorum” diye konuştu.

Özar şimdi İzmir Dikili’de yapılacak etkinlik ve törenlere katılmaya hazırlanıyor. Ayrıca Mustafa Kemal Atatürk’ün tüm sözlerinin ezberinde olduğunu söyleyen Özar, “10’uncu yıl marşı da ezberimde. 90 yıldır ben bu marşı söylüyorum. Nefesim yettiğince de söyleyeceğim” dedi.

Cumhuriyet çınarı Sabiha öğretmen bugünün çocuklarına ve gençlerine de şöyle seslendi: “Aileler gençlere şimdi en iyi imkanları sağlamaya çalışıyor. Bizim zamanımızda böyle şeyler yoktu. Bu sebeple şimdiki öğrenciler, elindekilerin kıymetini iyi bilsin. Cumhuriyet’e sarılsınlar. Çünkü Cumhuriyet önü açık bir yönetimdir. Ancak böylelikle emin adımlarla geleceğe yürüyebilirler.”

Sabiha’nın Mustafa Kemal’le karşılaştığı an çekilen fotoğraf, sonraki yıllarda PTT tarafından pul olarak basıldı.