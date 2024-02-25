Pürüzsüz makyaj nasıl yapılır?

8- Düzenli Bakım: Pürüzsüz bir cilde sahip olmak için düzenli olarak cildinizi nemlendirin, temizleyin ve ölü deriyi uzaklaştırın. Ayrıca, güneş koruyucu kullanmak da cildinizin sağlığını ve pürüzsüzlüğünü korumanıza yardımcı olur.