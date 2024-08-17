Putin Azerbaycan'a resmi ziyarette bulunacak

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Putin Azerbaycan'a resmi ziyarette bulunacak

Kremlin Cuma günü yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ikili ilişkileri geliştirmek ve "bölgesel ve uluslararası konuları" görüşmek üzere 18 ve 19 Ağustos'ta Azerbaycan'a resmi bir ziyarette bulunacağını duyurdu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Azerbaycan'a gerçekleştireceği ziyarek, Ukrayna'nın Rusya sınırındaki Kursk ilindeki büyük ölçekli askeri saldırısı bağlamında gerçekleşiyor.

Kremlin'den yapılan açıklamada "Ziyaret sırasında Rusya-Azerbaycan ilişkilerinin gelişimi ile güncel uluslararası ve bölgesel konular ele alınacak" ifadesine yer verildi. Putin'in Azerbaycan'a son ziyareti Eylül 2018'de gerçekleşmişti.

Önümüzdeki Kasım ayında COP29 iklim konferansına ev sahipliği yapacak olan Azerbaycan bilindiği üzere büyük bir doğal gaz üreticisi ve Avrupa Birliği, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından bloğun tamamen kurtulmak istediği Rus arzındaki azalmanın telafisi için çağrıda bulunmuştu.

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