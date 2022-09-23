﻿Putin büyük oynamak istedi ama...

Putin, Rusya Federasyonu'ndan seferberlik ilân etmeden önce, R. T. Erdoğan'ı arayıp "Sizin Büyükada'da, Arap İzzet Paşa'nın köşkünü hazırlayın, maaile geliyoruz." deseydi, Reis Bey, herhâlde, buyur ederdi. Ama şimdi?!..

(O köşkün sahibi Arap İzzet Paşa (1852-1924) II. Abdülhamit'in has adamıydı. Hafiye teşkilâtının başında da o vardı.)

Hemen aklıma geleni yazayım...

Putin, bu saatten sonra Suriye'de de tutunamaz. Beşşâr'ın bir dalı kırılıyor. Diğer bir dalı İran, kendi rejim absürtlükleri yüzünden kadınlar ayaklandı. İç işleriyle meşgul. Suriye'ye rejim ihraç çalışmalarını ister istemez askıyla alacak, belki çekilmek zorunda kalacak. Yalnızlaşan Beşşâr'ı kurtarmak ister istemez Türkiye'ye düşecek.

Beşşâr, mezhepçiliğe teslim olacak bir insan değil. Çaresizlik, zayıflık onu, birilerin elinde oyuncak yapıyor. Başından beri "iyi niyet"ini yazdım. Ama çaresiz; katillere teslim. Beşşâr'ı kurtarmak, Suriye'nin bütünlüğünü sağlamak demektir. Sen Sünnîsin, sen Nusayrîsin, sen şusun busun demeyi bırakalım; "insan"a bakalım. Suriye'de sınırları belirli bir alan içindeyiz. Beşşâr'la şartlı temas bizim de onun da baş ağrısına melhem olacaktır. İyi düşünelim, iyi hesap edelim.

Putin demiştik... Seferberlik ilân etti. 300 bin asker toplamaktan bahsediyor.

Putin'in ordusu içinde de Türkler ağırlıklı. Savunma Bakanı Sergey Şoygu Tuva Türk'ü. Birçok komutanı Türk. Askerlere bakın, çoğu Türk bölgelerinden toplanmış. Gelen haberler öyle. Allah bilir, bu seferberlikte, Türkler ateş hattına sürülecek. Geçmişte Afganistan'da Ruslar Türk asıllıları ateş hattına sürmüşlerdi. (Elimde Özbek Türkçesiyle yazılmış bir kitap var. Afganistan'a Rusya'nın askeri olarak giden Türk'ün kitabı. Türkiye Türkçesine aktarmak isterdim. Zaman sıkıntısı!) İkinci Dünya Savaşı'nda da Türkleri ön saflara ittiler.

Putin'in seferberlik açıklamasının ardından "Savaşa hayır!" gösterileri başladı. Rus asıllılar Rusya'dan kaçıyor.

Putin, protestoların başlayacağını, fırsat bulanların kaçacağını hesap etmiştir. İlk elde, otonom Türk cumhuriyetlerinden asker toplanacaktır.

Putin, cephede yenildi, içeride de yenilecek. Seferberlik ilânın manası budur. "Sıkıştım. İmdat!" demektir.

Ukrayna ise başta seferberlik ilân etti. Askerleri zaman içinde tecrübe kazandı. Ukrayna'da ateş hattından göçler başlayınca, yurt dışına kadınların ve çocukları çıkışına izin verilmiş, erkekler alıkonulmuştu.

Putin, kendisine çok güveniyordu. Üç günde Kiev'i alacaktı. Hesabı tutmadı. İşgal ettiği dört bölgede referandum yapacağını açıkladı. İnsan inandırıcı, karşısındaki telaşa düşürücü yollar bulmalı. İşgalindeki bölgelerde referandumdan bahsediyor. Kim inanır, kim ciddiye alır! Bunu bildiği için, ardından seferberliği açıkladı. Allah bilir, Sergey Şoygu, "Reis, siz en iyisi seferberlik ilân idin. Ben Türk bölgelerinden asker toplarım, cepheye sürerim." demiştir. Putin, kendi milletini biliyor; karşı çıkacaktır. Belki kitleler harekete geçecek, Kremlin'e yürüyecektir. Çok ilde gösteriler başladı bile. Tez zamanda "Gerekli asker sayısına ulaştık. Seferberliği kaldırdık." demesi gerekiyor. Yoksa zaten gidecekti, erken gider.

Dört gün önce "Putin'e Troçki'nin kaldığı köşkü tahsis edebiliriz!" başlıkla yazımda Putin'in tutunamayacağını yazmıştım. Putin artık şansını yitirdi. Bizim Reis Bey de onu ağırlayamaz.

Putin ikide bir nükleer silahları kullanacağından bahsediyor. Seferberlik ilân ederken yine nükleer silahı hatırlattı ve ekledi: "Şaka etmiyorum!"

Asıl nükleer silah kendisini bitirir ve Rusya Federasyonu dağılır.

Putin'in Ukrayna saldırı, belki de Türk bölgelerinin Rusya'dan kopuşunun işaretidir! Türkiye ön hazırlık yapmalı!