Çağdaş Atan'ın kurduğu tuzağı açıkladı. Kasımpaşa çaresiz kaldı

Süper Lig'in 35. haftasında derbi heyecanı yaşandı.

Başakşehir ile Kasımpaşa, Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya geldi.

Bu maçın diğer bir önemi de iki takımın da Avrupa Kupaları hedefini kovalıyor olmasıydı.

Ev sahibi konumundaki Başakşehir maça daha istekli başladı.

Dakikalar henüz 15'i gösterirken Pelkas; paslaşarak kullanılan serbest vuruşta topu filelerle buluşturdu. 24. dakikada Deniz Türüç'ün savunmanın arkasın derinlemesine pasına hareketlenen Davidson, kaleciyi çalımladıktan sonra skoru 2-0'a getirdi. Brezilyalı yıldız bu sezon Başakşehir formasıyla ilk golünü attı.

Etkili oyununu sürdüren Başakşehir 26'da üçüncü golü çok yaklaştı. Figueiredo'nun şutunda, savunma topu çizgiden kornere yolladı.

Kasımpaşa Teknik Direktörü Sami Uğurlu ikinci yarıya iki değişiklikle başladı. Oğulcan Çağlayan ve Gökhan Gül kenara geldi, yerlerine Sadık Çiftpınar ve Sadiku girdi.

Kasımpaşa'yı umutlandıran golü 47'de buldu. Soldan Ngoy'un ortasına bekletmeden vurdu Ben Ouanes.

"Acaba Kasımpaşa bir geri dönüşe imza atabilir mi?" diye düşünürken sahneye bir kez daha Davidson çıktı. İlk yarıda Deniz Türüç'ün yaptığı gibi bu kez Joao Figueiredo derinlemesine bir pas attı, Brezilyalı yıldız skoru 3-1'e getirdi.

Çağdaş Atan, Kasımpaşa'yı çok iyi analiz etmiş. Sadi Uğurlu'yu tuzağa düşürdü. Gol dışında rakibine neredeyse pozisyon vermeyen Başakşehir, Davidson ile birbirinin kopyası gollerle sonuca gitti.

Son sözü söyleyen isim Kemen oldu. Soldan Lima'nın ortasına tek vuruş yapan Kemen skoru belirledi: 4-1.

Üst üste dördüncü galibiyetini alan Başakşehir puanını 55'e yükseltti, üçüncü sıradaki Trabzonspor ile arasındaki fark 3'e düştü.

49 puanda kalan Kasımpaşa, Avrupa hayallerinin çok uzağında kaldı.