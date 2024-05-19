Putin Harkov’daki amaçlarını açıkladı

Ukrayna Başkanı Zelenskiy’nin Rusya’nın tekrar saldırı başlattığını açıkladığı Harkov’la ilgili Putin’den açıklama geldi.

Putin yaptığı açıklamada, Harkov’u tekrar ele geçirme planlarının olmadığını belirtirken “Orada yaşananlar Ukrayna’nın hatası. Çünkü Belgorod da dahil sınır bölgelerimizdeki yerleşimlere ateş açtılar ve açmaya devam ediyorlar. Orada siviller ölüyor. Bu çok açık. Doğrudan şehir merkezine ve yerleşim yerlerine ateş ediyorlar. Bu devam ederse bir güvenlik bölgesi, bir tampon bölge oluşturmak zorunda kalacağımızı söyledim. Şimdi bunu yapıyoruz. Harkov’u alma planımız yok” ifadelerini kullandı.