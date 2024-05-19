Putin Harkov’daki amaçlarını açıkladı

Düzenleme: Kaynak: EuroNews
Putin Harkov’daki amaçlarını açıkladı
Rusya Devlet Başkanı Putin, Harkov’u alma gibi bir planlarının olmadığını açıklarken bir tampon bölge oluşturduklarını belirtti.

Ukrayna Başkanı Zelenskiy’nin Rusya’nın tekrar saldırı başlattığını açıkladığı Harkov’la ilgili Putin’den açıklama geldi.

Putin yaptığı açıklamada, Harkov’u tekrar ele geçirme planlarının olmadığını belirtirken “Orada yaşananlar Ukrayna’nın hatası. Çünkü Belgorod da dahil sınır bölgelerimizdeki yerleşimlere ateş açtılar ve açmaya devam ediyorlar. Orada siviller ölüyor. Bu çok açık. Doğrudan şehir merkezine ve yerleşim yerlerine ateş ediyorlar. Bu devam ederse bir güvenlik bölgesi, bir tampon bölge oluşturmak zorunda kalacağımızı söyledim. Şimdi bunu yapıyoruz. Harkov’u alma planımız yok” ifadelerini kullandı.

Son Haberler
Otomobil alev alev yandı Yerel Haberler
Otomobil alev alev yandı
Bitlis’te otobüs şarampole yuvarlandı. Yaralılar var Yaşam
Bitlis’te otobüs şarampole yuvarlandı. Yaralılar var
Serdar Görel Atatürk tüccarlığı yapmaya devam ediyor Gündem
Serdar Görel Atatürk tüccarlığı yapmaya devam ediyor
Filipinler ile Japonya 400 milyon dolar için el sıkıştı Dünya
Filipinler ile Japonya 400 milyon dolar için el sıkıştı
Bursaspor'da utandıran görüntü Spor
Bursaspor'da utandıran görüntü
Şifalı ot toplamaya gitti kalp krizi geçirdi Yerel Haberler
Şifalı ot toplamaya gitti kalp krizi geçirdi
İki büyük kara deliğin birleştiği keşfedildi Bilim
İki büyük kara deliğin birleştiği keşfedildi