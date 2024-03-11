Putin İngiltere ile arasındaki 68 yıllık anlaşmayı iptal etti! Artık kilo versinler. Akıllansınlar

Kaynak: AA
Putin İngiltere ile arasındaki 68 yıllık anlaşmayı iptal etti! Artık kilo versinler. Akıllansınlar
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, İngiltere ile 1956'da imzalanan balıkçılık anlaşmasını iptal ettiğini, İngilizlerin Barents Denizi kıyılarında avlanmalarının yasaklandığını açıkladı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, imzaladığı kararnameyle Rusya ile İngiltere arasındaki anlaşmayı iptal etti.

Putin'in 1956'da imzalanan balıkçılık anlaşmasını iptal etmesiyle, İngiliz balıkçıların Rusya'nın Barents Denizi kıyılarında avlanmaları yasaklandı.

68 YIL ÖNCE İMZALANDI

İngiltere ile Sovyetler Birliği arasında 1956 yılında imzalanan anlaşma kapsamında, İngiliz balıkçı gemileri, Barents Denizi'nin belirli bölgelerinde avlanabiliyordu.

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Anlaşma, Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından Rusya ile İngiltere arasında uygulanmaya devam etmişti.

"ARTIK KİLO VERSİNLER. AKILLANSINLAR"

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma’nın başkanı Vyaçeslav Volodin, geçen ay yaptığı açıklamada, İngilizlerin 68 yıldır Rus balığı yediğini belirterek, "Artık kilo versinler. Akıllansınlar." şeklinde konuşmuştu.

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