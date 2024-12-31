Putin kayyum atadı hisseler çakıldı. Anadolu Efes'ten KAP'a açıklama

Putin'in imzaladığı kararnameyle AB InBev Efes’e geçici yönetim atandı.

Kararnameyle söz konusu şirketin varlıkları geçici bir süre GK Vmeste adlı kuruluş tarafından yönetilecek.

Anadolu Efes, Rusya'daki varlıklarının geçici süreyle devredilmesine ilişkin bir açıklama yaptı.

Putin, Anadolu Efes’in şirketine kayyum atadı. Hisseler çakıldı!.

ANADOLU EFES'TEN KAP'A AÇIKLAMA

Şirketten KAP'a yapılan bilgilendirmede, "Bugün, Rusya tarafından, AB InBev ile ortak girişimimizin (JV) Rusya'daki kısmını geçici yönetime devreden bir kararname yayımlanmıştır" denildi.

Açıklamada, bu durumun ortakları ile birlikte kapsamlı bir şekilde değerlendirileceği ve gerekli tüm adımların atılacağı ifade edildi. Bu gelişme sonrası AFES hisseleri yüzde 9,98 düşüşle 212,80 liradan kapandı.