Putin'den Kim’e araba hediyesi

Son dönemde Kuzey Kore ile ilişkilerinde aşma kaydeden Rusya, Pyongyang’a bir sürpriz yaptı. Resmi Kuzey Kore basınında çıkan haberlere göre Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’a "kişisel kullanımı" için üretimi Rusya’ya ait olan bir araba hediye ederek jest yaptı.

Putin'in Kuzey Kore liderine hediye ettiği araba, 18 Şubat Pazar günü Kore İşçi Partisi (WPK) Merkez Komitesi Başkanı Pak Jong Chon ile Kim Jong-un’un kız kardeşi ve WPK Merkez Komitesi Başkan Yardımcısı Kim Yo Jong tarafından teslim alındı.

Putin'in sürprizinden memnun olduklarını belirten Kim Yo Jong, hediye edilen arabanın Kuzey Kore ve Rusya liderlerinin arasındaki iyi ilişkilerin açık bir göstergesi olduğunu vurguladı. Kim Yo Jong ayrıca, Kim Jong-un’un, Putin'e teşekkür ettiğini Rus heyet aracılığıyla iletti.